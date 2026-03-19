Erster Eislöwen-Neuzugang im Anmarsch: Dresden wildert wohl beim Erzrivalen
Dresden - Wer darauf einen Kreuzer wettet, der wird abkassieren. Seit Tagen hält sich hartnäckig das Gerücht, dass die Dresdner Eislöwen fürs Projekt "Wiederaufstieg" beim Erzrivalen zugeschlagen haben.
Verteidiger Gregory Kreutzer (25) soll von den Eispiraten aus Crimmitschau an die Elbe wechseln. Bestätigen wollten es die Eislöwen bisher nicht. Dementiert wurde die Verpflichtung aus Dresdner Kreisen jedoch auch nicht.
Was spricht für den 25-Jährigen? Vieles! Der Amerikaner besitzt einen deutschen Pass und gilt als offensivstark, hat einen guten Schuss von der blauen Linie und das Händchen für den perfekten Pass.
Dies belegt seine Quote bei den Eispiraten: In 106 Partien kam er in den vergangenen beiden Spielzeiten auf 43 Vorlagen. Der Linksschütze gilt als antrittsschnell und verkraftet viel Eiszeit - das spricht für seine Kondition.
Zudem bestätigt sich immer mehr, dass der nächste Eislöwen-Abgang feststeht: Stürmer Matthias Pischoff (21) steht vor der Rückkehr zu seinem Klub aus der Jugend - die Düsseldorfer EG.
Titelfoto: Imago / Eibner