Heißes Duell beim Eishockey-Triple! Holen Eislöwen den dritten Sieg?

Klingenthal - Es wird heiß werden am kalten 16. Februar, wenn zum Auftakt des Eishockey Outdoor Triples in Klingenthal die Eispiraten Crimmitschau auf die Dresdner Eislöwen treffen. Die beiden Geschäftsführer haben sich am gestrigen Dienstag zur Pressekonferenz in der Vogtland Arena bereits darauf eingestimmt.

Wer gewinnt das Sachsenderby in der Vogtland Arena? Eislöwen-Geschäftsführer Maik Walsdorf (r.) will das Outdoor Triple, Piraten-Boss Jörg Buschmann (2.v.l.) ihnen diesen Coup verderben. © Thomas Nahrendorf

Für die Eislöwen aus Dresden ist es bereits das dritte Mal, dass sie an solch einem Winter-Game teilnehmen, die ersten beiden Spiele im Rudolf-Harbig-Stadion haben sie gewonnen - jeweils gegen die Füchse.

"Der Name ist Programm, Eishockey Outdoor Triple. Da ist es für uns auch klar, dass wir das Triple holen wollen", so Eislöwen-Geschäftsführer Maik Walsdorf. "Es ist am Ende der Saison, wo es um jeden Zentimeter geht, eine spannende Geschichte, so etwas erstmalig außerhalb eines Stadions erleben zu dürfen."



Die Eispiraten wollen ihr Heimspiel natürlich gewinnen und den Eislöwen das Triple verderben. Crimmitschaus Geschäftsführer Jörg Buschmann (40) baut dabei auf die eigenen Fans.

"Ich hoffe, wir werden aus der Region mehr Zuschauer generieren als Dresden. Das ist eine gute Challenge. Wir freuen uns, in Klingenthal gegen die Eislöwen spielen zu dürfen. Das ist Werbung für die DEL2."

Es ist das fünfte Event Game in der DEL2, die in diesem Jahr ihren zehnten Geburtstag feierte. "Daher wollen wir auch etwas Besonderes", so Geschäftsführer René Rudorisch (45).

"In Stadien waren wir, zweimal zum Beispiel in Dresden. Jetzt sollte es etwas Außergewöhnliches sein, etwas Attraktives. In Zusammenarbeit mit den Eislöwen und Sportwerk sind wir auf die Vogtland Arena gekommen. Das passt wunderbar. Das ist herausragend hier", so Rudorisch.