Riesiges Event! Auf dieser Schanze wird im Februar Eishockey gespielt

Klingenthal - Die weltbesten Skispringer und Nordisch Kombinierer sind normalerweise in der Vogtland Arena daheim. Im Februar wird im Zielhang der Schanze aber hochklassig Eishockey gespielt! Das "Hockey Outdoor Triple" steigt vom 16. bis zum 18. Februar 2024 in der sächsischen Grenzregion.

Im Auslauf der Schanze wird das Eisstation errichtet. © Ralph Köhler/propicture

Wieso? Ganz einfach. Die DEL2 ist zehn Jahre am Start und will dies gebührend feiern."Wir sind begeistert, dass wir das Jubiläum mit dem Hockey Outdoor Triple feiern können", so DEL2-Geschäftsführer René Rudorisch (45). "Es spiegelt die Leidenschaft wider, die unsere Liga antreibt, und wird zweifellos ein unvergessliches Erlebnis für Spieler und Zuschauer gleichermaßen."



Den Auftakt bildet am 16. Februar das Sachsenderby zwischen den Eispiraten Crimmitschau und den Dresdner Eislöwen.

Einen Tag später treffen zwei Klubs der tschechischen Extraliga aufeinander: HC Energie Karlovy Vary gegen HC Skoda Plzen.

Zum "Finale" duellieren sich die DEL2-Clubs Lausitzer Füchse und die Eisbären Regensburg. Pro Partie können über 20.000 Fans die Fights und harten Bandenchecks unterhalb des Schanzentisches verfolgen.