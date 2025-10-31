Eislöwen trennen sich von Hudacek! Goalie hat schon einen neuen Klub

Dresden - In Köln geliebt, zum Spieler der Saison gewählt, nachdem er die Haie im Frühjahr ins DEL-Finale geführt hatte. Aber zaubern kann Julius Hudacek (37) nicht. Angesteckt von der schwachen Leistung des DEL-Aufsteigers war seine Fangquote in Dresden auch nicht die beste. Jetzt ist das Kapitel " Eislöwen " für den Slowaken beendet ...

Julius Hudacek (37) kam im Sommer als Hoffnungsträger nach Dresden. Doch nach weniger als einem halben Jahr ist der Goalie schon wieder weg. © Enrico Lucke

Vom Verein gab's am Donnerstag die Mitteilung, dass man sich im gegenseitigen Einvernehmen getrennt hat. Der 37-Jährige hat bereits einen neuen Verein: Bremerhaven.

Das Interessante daran ist, dass Hudacek beim Eislöwen-Heimspiel gegen die Pinguins nur Ersatz war und sich vorm Duell mit deren Nummer 1 Kristers Gudlevskis (33) unterhielt.

Deutlich konnte man die Unzufriedenheit von "Huda" über den Dresdner Start erkennen. Und jetzt, wo Gudlevskis mit einer Schulterverletzung monatelang ausfällt, nimmt der Slowake die Position ein.

Mit dem ehemaligen Königstransfer geht ein Unruheherd. Die Probleme, die Hudacek teilweise zu Recht ansprach, bleiben: schlechte Defensive in "Fünf gegen fünf"-Situationen (67 Gegentore), Probleme im Spielaufbau und wenige Chancen sowie deren Verwertung. Gegen Nürnberg wurde dies ohne Hudacek beim 1:5 wieder deutlich.