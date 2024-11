Keine Pause für die Eislöwen! Wie frisch sind Dresdens Puckjäger heute?

Gegen Kassel konnten die Eislöwen jubeln, aber die Partie hat auch viel Kraft gekostet. © Lutz Hentschel

Es ist das vierte Spiel in acht Tagen und vom Kopf vielleicht das schwierigste. Denn nach den Highlights gegen Crimmitschau, Kassel und dem nächsten am Sonntag in Weißwasser kommt das Schlusslicht der DEL2 in die Dresdner Eishalle.

"Jedes Spiel ist schwierig, wir wollen jedes Spiel zeigen, dass wir die Nummer eins sind. Wir werden das Team richtig einstellen", erklärt Sundblad.

Der Eislöwen-Coach warnt: "Bad Nauheim ist auch unangenehm. Ich kenne den neuen Trainer, unter ihm spielen sie ein sehr aggressives Eishockey. Die Mannschaft hat viel offensive Qualität, da müssen wir vorbereitet sein. Bei dem Kader ist es nur eine Frage der Zeit, bis sie in der Tabelle klettern. Die sind nicht so schlecht, wie die Tabelle aussagt. Das wird ein unangenehmer Gegner."

Ein Fragezeichen steht hinter der Frische von Dresdens Puckjägern. Denn der Fokus liegt aktuell nur auf den Spielen und der Regeneration. Trainiert wird wenn, dann nur wenig. "Wir haben viel Tiefe im Kader, das wollen wir nutzen", erklärt Sundblad trotzig.