Kellerduell steht an: Die letzte Chance für Eislöwen-Coach Sundblad?

Dresden - Es war schon ein bisschen sinnbildlich. Denn bei einem Wort tat sich Niklas Sundblad (52) am gestrigen Dienstag beim Pressegespräch mindestens genauso schwer, wie seine Mannen auf dem Eis in dessen Umsetzung. Die Kaltschnäuzigkeit macht den Dresdner Eislöwen und ihrem schwedischen Coach zu schaffen.

Eislöwen-Job in Gefahr: Coach Niklas Sundblad (52) auf einem wackeligen Trainer-Stuhl. © Lutz Hentschel

"Die fehlt uns ein wenig", musste Sundblad zugeben. "Wir brauchen mehr Jungs vor dem Tor und mehr Schüsse auf das Tor. Aber erst einmal müssen wir aus dem eigenen Drittel rauskommen. Also erst raus, dann rein."

Nur 42-mal netzten die Eislöwen in 22 Spielen ein, 509 der bisher abgegebenen 945 Schüsse gingen auf das Tor. Gut, dass es beim nächsten Gegner Iserlohn Roosters (510 von 935 Schüssen aufs Tor/38 Tore) auch nicht besser aussieht.

"Manchmal brauchst du einfach ein bisschen mehr Geduld. Aber du musst viel schießen, wenn du Tore machen willst. Mit jedem Schuss steigt die Wahrscheinlichkeit. Du machst aber kein Tor aus der Ecke. Du musst schon vor das Tor gehen", stellte Sundblad fest.

"Wir brauchen einen guten Start. Das wird entscheidend!" Denn beim absoluten Kellerduell 14. gegen 13. in der Eishalle am heutigen Mittwoch (19.30 Uhr) geht es vielleicht noch nicht um alles, aber um richtig viel!