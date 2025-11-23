"Ich war sehr enttäuscht!": Sundblad sauer auf Eislöwen-Team

Dresden - "Steh auf, wenn du am Boden liegst", schallte es im Schlussdrittel durch den Löwenkäfig. Tote Hose herrschte auf dem Eis und die Trainer-Frage der Eislöwen stellte sich nach dem 0:4 (0:1, 0:0, 0:3) gegen Wolfsburg immer stärker.

Coach Niklas Sundblad (r.) erklärte seinen Spielern, was sie tun sollten. Umgesetzt haben sie es nicht. © Lutz Hentschel

Grizzly-Coach Mike Stewart versuchte, die Hausherren zu loben: "Das war ein hartes Stück Arbeit. Dresden hat mehrere gute Chancen gehabt."

Dank einer Mischung aus guten Paraden von Wolfsburgs Goalie "Dustin Strahlmeier und dem Penaltykilling" habe man laut Stewart gewonnen. Er war "sehr stolz, dass mein Team geduldig und drangeblieben ist".

Die Laune von seinem Kollegen war eine ganz andere. Allein das Gesicht von Niklas Sundblad sprach Bände. "Im zweiten Drittel müssen wir ein Tor machen und das Spiel ausgleichen", meinte der Schwede.

Die Chancen waren da, auf den unglücklichen Gegentreffer von Wolfsburg zu antworten.

Tyler Gaudet hatte zum Schuss angesetzt und das Knie seines Kapitäns Spencer Machacek (13.) getroffen. Von da wurde die Scheibe so unglücklich aufs Dresdner Tor abgelenkt, dass Goalie Jussi Oklinuora keine Chance hatte.