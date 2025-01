Knacken Eislöwen Marke von 90.000 Fans? Rekord ist in Sicht!

Dresden - Auch wenn die Dresdner Eislöwen das Derby in Crimmitschau ärgerlich nach Penaltyschießen mit 1:2 verloren haben, das nächste Duell mit einem Erzfeind wartet bereits. Dies wird Geschäftsführer Maik Walsdorf helfen, einen Wunsch zu erfüllen.

Geschäftsführer Maik Walsdorf sieht bei den Eislöwen noch reichlich Entwicklungspotenzial. © Lutz Hentschel

Das Duell mit den Lausitzer Füchsen ist am Freitag bereits ausverkauft. Heißt, weitere 4412 Zuschauer kommen aufs "Konto". Rechnet man diese dazu, kamen bisher in der Saison 69.936 Fans in den Löwenkäfig.

Und es stehen bis zum Ende der DEL2-Hauptrunde (2. März) noch sieben Heimspiele aus. Die 90.000er-Marke (wäre Rekord) scheint diesmal geknackt werden zu können.

"Das ist auch wirklich super", so Walsdorf. Der Kaufmann gibt sich natürlich damit nicht zufrieden: "Solange immer ein Platz frei ist, gibt es Optionen. 4412 ist das Ziel."

Aktuell sind knapp 3500 Zuschauer im Schnitt pro Partie da. Und denen wird viel geboten - das liegt nicht nur an dem neuen Videowürfel in der Saison. Aber der Löwen-Boss sieht noch Steigerungspotenzial.

"Wir müssen bisschen arbeiten, um an ein Niveau ranzukommen, was ich mir wünsche", so Walsdorf. Er wünscht sich eine deutliche Steigerung außerhalb des sportlichen Bereichs.