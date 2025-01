Eislöwen verzweifeln im Sachsenderby an unfassbarem Schlussmann!

Crimmitschau - Gescheitert an der eigenen Chancenverwertung und am saustark parierenden ETC-Schlussmanns Oleg Shilin. Das ist die bittere Analyse der Dresdner Eislöwen nach der 1:2-Pleite (0:0, 0:1, 1:0) im Sachsenderby bei den Crimmitschauer Eispiraten.

In den ersten zwanzig Minuten waren es 13 zu 5 Torschüsse für die Dresdner. Aber wie sagte der Moderator bei SportdeutschlandTV: "Shilin hat die Scheibe sicher in der Fanghand."

Unter den Zuschauern waren gut 400 blau-weiße Anhänger und die machten vor der Partie mächtig Stimmung. "Immer vorwärts Dresdner Jungs. Schießt ein Tor für uns", schallte es aus der Kurve. Und Travis Turnbull & Co. gaben auch Vollgas.

Eispirat Scott Feser (29) jubelte, nachdem er seinen Penalty verwandelt hatte. © Andres Kretschel

Aus dem Nichts zog Felix Thomas (26.) von der blauen Linie ab. Aus den Birken war die Sicht durch ETC-Kapitän Tobias Lindberg genommen. Sollte ein Sonntagsschuss die Partie entscheiden?

"Nach dem Tor hat Crimmitschau so solider defensiv gestanden. Wir mussten kämpften", haderte ein enttäuschter Eislöwen-Coach Niklas Sundblad.

Der Schwede kritisierte die Chancenverwertung seines Teams. Bei 51 zu 19 Abschlüssen insgesamt muss das Ergebnis klar für den Spitzenreiter ausfallen.

ETC-Stürmer Tim Lutz vermutete vor der letzten Pause: "Die letzten zwanzig Minuten werden sehr, sehr hart. Wollen uns auf keinen Fall verstecken, aber kompakt hinten stehen mit Kampf und Leidenschaft." Dies gelang.

Erst 4:11 Minuten vor Schluss konnte Eislöwe Andrew Yogan aus spitzem Winkel in Überzahl Shilin überwinden. Eine Minute später schickte Dane Fox unnötig Denis Shevyrin in die Bande. Der ETC-Spieler stand zwar sofort wieder auf und holte die Fäuste raus. Seine Nase blutete aber vom Check und Fox bekam fünf plus Spieldauer.

Ein wichtiger Penaltyschütze fehlte damit, als gegen 19.40 Uhr die Partie in der entscheidenden Phase war. Und da Turnbull, Tomas Sykora und Yogan scheiterten, jubelten die Gastgeber dank Feser.