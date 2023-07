Eislöwen: Konkurrenz-Kampf für Riedl & Co. durch Neuzugang Elten befeuert!

Nils Elten (20) steht in Iserlohn unter Vertrag. Das Trikot des DEL-Clubs trug er vergangen Saison neunmal. Jetzt soll er in Dresden Spielpraxis sammeln. © imago/eibner

Dies untermauert die Aussage von Eislöwen-Sportdirektor Matthias Roos (43): "Mit Nils bekommen wir einen talentierten Verteidiger, der auch offensiv Akzente setzen kann. Nach zwei wichtigen Jahren in der Oberliga mit ordentlich Eiszeit geht es für ihn primär darum, den nächsten Entwicklungsschritt zu machen."

Dieser Konkurrenzkampf - ausgelöst von Roos - hat Vorteile, kann aber auch ein Spiel mit dem Feuer sein.

Das zeigte im Vorjahr der Fall Justus Böttner (21). Der Verteidiger stieß in der Saison 2016/17 zum Dresdner Nachwuchs. Durchlief von den Schülern bis zum DNL-Team die Teams.

In der Oberliga sollte er bei Erfurt reifen. Aber nach zwei Spielzeiten sah er keine Chance auf Einsatzzeit in Elb-Florenz. Durch einen Zufall ging's in die DEL nach Düsseldorf. Er setzte sich durch und verteidigt in der Saison in Nürnberg.

Offensichtlich haben andere Vereine das Potenzial des Spielers gesehen, der in Dresden ausgebildet wurde. Nicht, dass dies mit Eigengewächs Riedl auch passiert.