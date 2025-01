Leistungsträger verlängert vorzeitig bei den Eislöwen!

Dane Fox (31) ist bereit, in den kommenden Wochen das Ziel DEL-Aufstieg umzusetzen. © Lutz Hentschel

In der Mitteilung der Eislöwen steht ein Wort, das dort die letzten Jahre nie stand, aber dank Fox & Co. an Bedeutung gewinnt: "ligaunabhängig"!

Der DEL2-Spitzenreiter will in die DEL und Ende April das letzte Spiel der Saison gewinnen. "Mit meiner Familie bin ich in Dresden mit offenen Armen empfangen worden. Hier wird gute Arbeit geleistet, es geht alles in die richtige Richtung und es gibt eine Siegermentalität", so Fox.

Der Kanadier ist einer der wichtigen Bausteine. Dass er den Goldhelm trägt, weil er mit elf Toren und 27 Vorlagen die meisten Punkte im Team hat, passt Fox gar nicht. "Ich bin kein Fan, damit ist man eher eine Zielscheibe", so der Stürmer. Er selbst gesteht, dass er beim "besten Spieler die Checks härter zu Ende fährt".

Er freut sich auf die Play-offs. Mit den anderen Teams beschäftigt er sich nicht. "Unser Fokus liegt auf uns selbst. Wir haben in der Kabine so eine gute Stimmung", so Fox. Kassel, Krefeld & Co. könnten machen, was sie wollen. "Wir sind stark genug und haben ein Ziel vor Augen."