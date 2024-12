Mannschaft der Stunde! Eislöwen mit breiter Brust in die heiße Phase

Dresden - Sechs Spiele, fünf Siege, eine Niederlage, 16 Punkte und ein Torverhältnis von 23 zu 14 - die Dresdner Eislöwen sind im Dezember das Team der Stunde und die heiße Phase in der Weihnachtszeit steht noch bevor. Travis Turnbull & Co. sind drauf und dran, ihren Fans das Fest mal soooo richtig zu versüßen ...

Eislöwe Dane Fox (31, 2.v.l.) ackert vorm Starbulls-Kasten. Der Kanadier ist sich für nichts zu schade und trägt zu Recht den Goldhelm. © Lutz Hentschel

Coach Niklas Sundblad schlendert derzeit sehr zufrieden durch die Arena. Der 51-Jährige meinte nach dem 5:2-Heimsieg gegen Rosenheim: "Wir sind sehr glücklich über die sechs Punkte und zwei sehr solide Eishockeyspiele."

Wobei die Leistung am Freitag in Ravensburg deutlich mehr herauszuheben ist als die gegen die Starbulls am Sonntag. Die Bayern reisten auch ohne ihren Super-Goalie Oskar Autio (25) an.

Der Finne zog den Dresdnern in den Duellen davor (0:5, 2:3 nach Verlängerung) den Zahn. Seine Fangquote liegt bei 93 Prozent und er hat bereits fünfmal zu null gespielt.

An diese Leistung kam der Ex-Eislöwen Pascal Seidel (21) beim 5:2-Sieg der Dresdner nicht heran - was auch die Torausbeute von Turnbull & Co. erklärt.

Es wäre jedoch zu einfach, es daran festzumachen. Vielmehr haben es die Hausherren auch clever gespielt. Die Spielzüge überraschen sogar die eigenen Fans.