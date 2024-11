Neuer Vertrag! Eislöwen halten an Coach Niklas Sundblad fest

Die Dresdner Eislöwen setzen weiterhin auf die Dienste von Chefcoach Niklas Sundblad (51). © Lutz Hentschel

Wie die Dresdner am frühen Mittwochnachmittag bekannt gaben, weitete der 51-jährige Chefcoach sein Arbeitspapier bis April 2027 aus.

"Ich freue mich auf zwei weitere Jahre in Dresden mit den Eislöwen und möchte mich bei der Gesellschaft, Maik Walsdorf und Matthias Roos für das Vertrauen bedanken", wird Sundblad, der seit Januar 2024 im Amt ist und das Team über die Playdowns zum Klassenerhalt in der DEL2 geführt hatte, in einer offiziellen Mitteilung zitiert.

Zudem kündigte der Schwede Großes an: "Ich will mit den Eislöwen DEL2-Meister werden. Deshalb bin ich nach Dresden gekommen", so der Cheftrainer des derzeitigen Tabellen-Vierten weiter.

Das Potenzial stecke in der Mannschaft, auch das Umfeld sei passend. "Gemeinsam wollen wir diesen Schritt gehen."