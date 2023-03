Nach dem Eislöwen-Aus: Erster Spieler weg! Bleiben Trainer und Kapitän?

Dresden - Vorbei der Traum vom Halbfinale und damit vom Aufstieg in die DEL. Die Dresdner Eislöwen spielen nach dem Aus im Play-off-Viertelfinale auch nächste Saison in der DEL2. Bis dahin stehen wichtige Entscheidungen an.

Sind sie das Trainerteam der Zukunft? Petteri Kilpivaara (37, r.) als Chef und Steven Rupprich (33, l.) als Co-Trainer? © Imago / Eibner

"Es ist schwer, die richtigen Worte zu finden. So ist der Sport und so ist das Leben. Wir müssen uns erst einmal sammeln und dann geht das Leben normal weiter", erklärte Petteri Kilpivaara (37) nach dem 2:4 am Dienstag in Krefeld.

"Ich bin extrem stolz auf meine Jungs. Wir haben Charakter gezeigt und ich möchte mich bei allen Fans bedanken, die mit uns diese Saison gefeiert haben."



Doch wie geht es für den Eislöwen-Coach weiter? Darf und will der Finne auch in der neuen Saison Cheftrainer der Dresdner bleiben? Kilpivaara äußerte sich bis zuletzt nicht über seine Wünsche.

Was passiert, werden die Gespräche mit Sportchef Matthias Roos (42) in den nächsten Wochen zeigen.

Ein Verbleib des Duos Kilpivaara und Co-Trainer Steven Rupprich (33) würde durchaus Sinn machen. Selbst Pinguine-Coach Boris Blank (44) zeigte "großen Respekt vor dem Trainer. Das war richtig gute Arbeit!"