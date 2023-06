Nächster Neuzugang für die Dresdner Eislöwen: Lukas Koziol ist ein alter Bekannter!

Dresden - Mitarbeitergewinnung ist in diesen Tagen das große Thema. Nicht nur in der Wirtschaft, auch die großen Dresdner Sportvereine suchen aktuell nach neuem Personal. Die Dresdner Eislöwen sind dabei erneut fündig geworden.

Lukas Koziol (27) machte in der Saison 2014/15 bereits zwölf Spiele für die Dresdner Eislöwen, nun kehrt er zurück. © Lutz Hentschel

Wobei der nächste Neuzugang schon länger feststand. Am heutigen Donnerstag wurde aber Lukas Koziol (27) auch offiziell vorgestellt. "Ich will offensiv produzieren, das habe ich mein Leben lang gemacht und das ist auch weiterhin mein Ziel", kündigte der Angreifer an.



Seine Verpflichtung war bereits seit ein paar Wochen ein offenes Geheimnis, denn Ex-Club Hannover Scorpions hatte seinen Wechsel in die Landeshauptstadt bereits bei der Verabschiedung verkündet.

Zudem trainierte der gebürtige Füssener bereits mit seinen neuen (und alten Kollegen). In der Saison 2014/15 machte Koziol bereits zwölf Spiele für die Eislöwen als Förderlizenzspieler.

"Es ist nicht mehr mein Jahrgang, da musste ich einige neu kennenlernen. Viele kannte ich aber noch und das macht Lust auf mehr!", so der 27-Jährige, der auf eine Erfahrung von 160 Spielen in der DEL2 (27 Tore/55 Vorlagen) und 55 Spielen in der DEL (fünf Tore/eine Vorlage) zurückblicken kann.