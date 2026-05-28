Nächster Neuzugang für die Eislöwen! Neu-Coach Subr bringt Stürmer aus Ravensburg mit

Dresden - Mit Kassel ist Alec Ahlroth (25) jahrelang am Aufstieg gescheitert. Jetzt nimmt er den nächsten Anlauf in Richtung DEL mit den Dresdner Eislöwen ! Aber ist er die große Verstärkung, die Coach Bo Subr (46) aus Ravensburg mitbringt?

Alec Ahlroth (25) versuchte mit Kassel jahrelang vergeblich aufzusteigen, jetzt soll es mit den Eislöwen gelingen. © IMAGO / Nordphoto

Dass Ahlroth kommt, pfiffen die Spatzen frühzeitig vom Dach. TAG24 hat es bereits mehrfach geschrieben. Jetzt kam die offizielle Meldung des Klubs.

"Alec ist ein Spieler mit viel Offensivinstinkt und Spielintelligenz. Ich kenne seine Stärken sehr gut und bin überzeugt, dass er unser Angriffsspiel bereichern wird", schwärmt der Coach vom 25-Jährigen. "Er bringt Tempo, starke Fähigkeiten mit der Scheibe und Torgefahr mit, ist läuferisch sehr gut ausgebildet und arbeitet auch zuverlässig nach hinten."

Der Finne hat sogar einen deutschen Pass. Warum? Weil sein Vater Kai zwischen 1996 und 2005 in Deutschland Tore des Gegners als Verteidiger verhindert hat und Alec in Wilhelmshaven zur Welt kam.

Dass er quasi in die Fußstapfen des Seniors tritt, war für den neuen Eislöwen-Stürmer logisch. Über die finnischen und kanadischen Nachwuchsligen kam Ahlroth schließlich 2020 zurück nach Deutschland. In der DEL2 hat er in 242 Partien 50 Tore erzielt.