Neuzugang aus Holland für die Eislöwen: "Dani ist ein sehr disziplinierter Spieler"

Ausschlaggebend für den Sportdirektor war, dass Bindels als Stürmer über "Außen und in der Mitte" einsetzbar ist. "Zudem gibt er unserem Kader die nötige Tiefe", so der 43-Jährige. Offensiv erwartet er vom Stürmer aus dem Kölner Nachwuchs "20 Punkte".

Bindels wird den Mai über in Dresden das Sommer-Training absolvieren. Die Schulterverletzung aus dem Januar ist auskuriert. „Mit meinem Wechsel nach Dresden möchte ich den nächsten Schritt in meiner Karriere machen", so der Stürmer, der den deutschen Pass hat und mit Timo Walther (25) und Niklas Postel (25) in der "U20" bei der WM spielte.