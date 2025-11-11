Neuzugang bei den Eislöwen: DEL-Schlusslicht holt Center aus der KHL

Dresden - Eislöwen -Sportdirektor Matthias Roos war seit Wochen auf der Suche nach dem Top-Center für die erste Reihe. Jetzt in der Länderspielpause ist er fündig geworden. Ist der Kanadier Rourke Chartier (29) die Verstärkung, die der DEL-Club so dringend braucht?

Unter anderem hier soll Center Rourke (29) Chartier vorm gegnerischen Kasten "parken". Der Kanadier spielte hier für den AHL-Club Belleville Senators. © IMAGO/Icon Sportswire

"In den vergangenen Wochen haben wir viele Gespräche mit unterschiedlichen Spielern geführt. Nun bekommen wir die qualitativ notwendige Verstärkung auf der Mittelstürmerposition", ist Roos überzeugt.

"Rourke ist ein kompletter Center mit viel Erfahrung, der Verantwortung übernimmt und in entscheidenden Momenten Ruhe ins Spiel bringt. Er hat in starken Ligen gespielt und kennt Drucksituationen – genau das brauchen wir in unserer aktuellen Lage."



Die letzten beiden Stationen des 29-Jährige sind aber nicht wirklich eine Empfehlung. In der vergangenen Saison spielte er ausgerechnet in der KHL. Politisch schon mal schwierig.

Da lief er für die chinesische Mannschaft Kunlun Red Star in der russischen Top-Liga auf und für CSKA Moskau. Die Plus-Minus-Statistik ist dabei keine überzeugende Visitenkarte für einen Stürmer, dessen Augenmerk die Defensive ist - minus 14 bei den Stars, minus sieben in Moskau und dies in insgesamt 57 Partien in der Saison 2024/25.