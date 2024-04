Petersen zieht Reißleine! Eislöwe kehrt an alte Wirkungsstätte zurück

Dresden - Er galt als Talent. Machte in der Saison 2022/23 einen richtigen Sprung in seiner Entwicklung. Doch zuletzt gelang es ihm nicht mehr, Akzente zu setzen. Trotz eines gültigen Vertrages zieht Jussi Petersen (21) bei den Eislöwen jetzt die Reißleine.

Unter Coach Andreas Brockmann (56) und später Petteri Kilpivaara (38) konnte Petersen seine Qualitäten als Torjäger andeuten. In der Vorsaison kam der (meist) Vierte-Reihe-Stürmer auf sieben Treffer und 9 Vorlagen.

"Nach einer schwierigen Saison wollte Jussi sich sportlich verändern. Seinem Wunsch haben wir entsprochen, bedanken uns für seinen Einsatz", so Eislöwen-Sportdirektor Matthias Roos (44).

Der 21-Jährige will zurück nach Hannover. Bei den Indians begann seine Leidenschaft für den Sport, bevor er mit 14 zum Kölner EC wechselte.

Der Schritt in die Oberliga zu den Indians kann ihm helfen. Gleichzeitig will er sein Studium abschließen. Er denkt damit auch an das Leben nach dem Eishockey. Clever!