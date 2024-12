Siegesserie gerissen: Eislöwen müssen sich gegen Ravensburg geschlagen geben!

Dresden - Die kleine Siegesserie (vier am Stück) der Dresdner Eislöwen ist gerissen. Im Heimspiel gegen die Ravensburg Towerstars erzielte Robbie Czarnik in der Verlängerung den entscheidenden Treffer bei der 1:2-Niederlage (0:1, 1:0, 0:0) der Hausherren.

Tomas Andres (28) gelang gestern der 1:1-Ausgleich. Aber fast hätte sichb der Eislöwe auch schwer verletzt. © Lutz Hentschel

Es ging schon nicht gut los. Die Löwen hatten nach elf gespielten Minuten Überzahl. Im Spielaufbau verlieren sie die Scheibe und die Gäste kontern. Den schloss Fabian Dietz in kurze Eck ab. Bitter! Als Dane Fox (28.) in Überzahl die Scheibe an den Helm von Ravensburg Verteidiger Florin Ketterer unabsichtlich schoss, floss Blut.

Für den Puzzlestädter war die Partie vorbei. Nach der Unterbrechung packte Simon Karlsson (29.) seinen Handgelenksschuss aus und Tomas Andres lenkte die Scheibe zum 1:1 in die Maschen. Danach ging es hin und her. Zwingend war auf beiden Seiten nichts. Eine Schrecksekunde gab's in der 55. Minute. Da schlug Andres im Gäste-Tor ein.

Dr. Lars Stephan eilte herbei und musste den Eislöwen-Stürmer beim Verlassen des Eises stützen. Er konnte sein linkes Bein nicht belasten. Zum Glück ging's aber nach einer kurzen Behandlung weiter.