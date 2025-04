21.04.2025 08:35 Spiel drei der "best of seven"-Finalserie: Eislöwen wollen heute nachlegen!

In Spiel drei der "best of seven"-Finalserie wollen die Dresdner Eislöwen am heutigen Ostermontag den Grundstein für Sieg Nummer zwei legen.

Von Enrico Lucke

Dresden - Ostermontag haben die Dresdner Eislöwen wieder Zeit zum Eiersuchen. Geht's nach Tomas Sykora (34), wollen sie den Towerstars früh ein Ei ins Netz legen und so in Spiel drei der "best of seven"-Finalserie (ab 18.30 Uhr/Sportdeutschland TV) den Grundstein für Sieg Nummer zwei legen. Will mit den Dresdner Eislöwen auch in Spiel drei der Finalserie bestehen: Tomas Sykora (34). © Lutz Hentschel Der Slowake machte am Sonnabend mit seinem Treffer zum 5:1 den Deckel auf den Erfolg drauf und freute sich riesig. "Ich war sehr, sehr happy", meinte der Stürmer. Gegen Kassel lief's bei ihm weniger rund in Sachen Torabschluss. Trotz zahlreicher Chancen wollte die Scheibe gegen seinen Ex-Klub nicht rein und Sykora ärgerte sich jedes Mal deutlich sichtbar darüber. "Die Serie gegen Kassel war für mich nicht so einfach. Zwei Jahre sind zwei Jahre", räumt der 34-Jährige ein. "Ich habe zwar kein Tor geschossen, aber jetzt stehen wir im Finale. Das zählt." Und in dieser Serie ist es aus seiner Sicht sehr wichtig, "Wer das erste Tor schießt." Dresdner Eislöwen Final-Showdown: Wird Ravensburgs Top-Reihe für die Eislöwen zum Problem? In Spiel eins waren es die Towerstars, in Dresden die Eislöwen. Und am Ostermontag hofft Sykora: "Wir!" Dabei ist es dem Routinier herzlich egal, wer es macht. Noch drei Siege bis zur DEL2-Meisterschaft für die Dresdner Eislöwen Die Dresdner benötigen nur noch drei Siege zur DEL2-Meisterschaft. © Lutz Hentschel "Wir müssen nur gewinnen. Das zählt. Die andere Arbeit ist auch wichtig." Er spielt damit auf seine Rolle im Defensiv-Verbund an. Seine Stärke wird dabei in der plus/minus-Statistik sichtbar. Stand er in den Play-offs auf dem Eis, hat seine Reihe sechs Tore mehr erzielt als der Gegner - Top-Wert! Zu dem Block gehören auch Drew LeBlanc (35) und Niklas Postel (27). Alle drei Stürmer trugen sich in den Play-offs bereits in die Torschützenliste ein. Die Reihe wird immer wichtiger - steht hinten stabil, arbeitet vorn Tore rein. Dresdner Eislöwen Erste Schlacht verloren: Eislöwen liegen in Final-Serie gegen Ravensburg zurück Wie beim wichtigen 2:1 am Sonnabend. Simon Karlsson (31) ballerte Postel die Scheibe auf den Schlittschuh und von da rutschte sie ins Ravensburger Gehäuse. "Es ist mir durchaus schon mal passiert", lacht der "Schütze" über seinen Glückstreffer. "Auf der anderen Seite ist es mir auch herzlich egal - irgendwann musst du mal richtig stehen und wenn mich Simon anschießt, nehme ich es gern." Der gebürtige Schongauer macht aber jetzt auch deutlich: "Bei uns ist es egal, wer ein Tor schießt. Es reinstochert, reinarbeitet, wer ein schönes Tor erzielt - wir freuen uns alle füreinander." Das Team hat ein Ziel: DEL2-Meisterschaft! Und von der trennen sie noch drei Siege. Der nächste soll am Ostermontag eingefahren werden.

Titelfoto: Lutz Hentschel