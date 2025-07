Spielplan ist da: Das erwartet die Eislöwen in der DEL

Die Dresdner Eislöwen starten direkt mit einem Knaller in die DEL: Es geht zum Deutschen Meister nach Berlin. Doch auch danach stehen zahlreiche Highlights an.

Von Tim Schölzel

Dresden - Am Montag veröffentlichte die DEL den zeitgenauen Spielplan der kommenden Saison. Neben dem bereits bekannten Highlight-Auftakt am 9. September ab 19.30 Uhr in Berlin erwarten die Dresdner Eislöwen weitere heiße Duelle im Saisonverlauf.

Der EHC Red Bull München war zuletzt am 4. Oktober 2020 zu Gast in Dresden und gewann 5:2. Zum letzten Heimspiel des Jahres kommen die Bayern wieder in die Joynext-Arena. © Matthias Rietschel In den Münchner SAP-Garden geht es am 19. Oktober (19 Uhr) zum letzten Heimspiel des Jahres, am 28. Dezember kommen die Münchner nach Dresden (14 Uhr). Am 10. Januar 2026 steigt das "Winter Game" im Rudolf-Harbig-Stadion gegen die Eisbären vor mehr als 30.000 Fans. Vor der olympiabedingten Pause müssen die Eislöwen beim ERC Ingolstadt (27. Januar 2026, 19.30 Uhr) ran, danach geht es mit dem Spiel gegen den Vizemeister Kölner Haie in der 18.700 Zuschauer fassenden Lanxess-Arena weiter, der größten regulären Spielstätte der DEL.