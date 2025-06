Doppeltes Eislöwen-Highlight: Den Meister zum Auftakt und Outdoor-Game!

Dresden - Die Lausitzer Füchse und die Eispiraten aus Crimmitschau weit im Rückspiegel, die Eisbären Berlin in Sicht! Und der Deutsche Meister kommt rasant näher. Denn jetzt ist klar: Die Eislöwen bestreiten gegen die Eisbären das Auftaktspiel in das große Abenteuer DEL.

Im Januar geht's gegen die Eisbären Berlin im Rudolf-Harbig-Stadion zur Sache. © dpa/Arno Burgi

Am 9. September startet die Hauptrunde in Deutschlands oberster Spielklasse, dann muss sich der Aufsteiger und DEL2-Meister beim Hauptstadt-Klub beweisen, der in den vergangenen fünf Jahren viermal Meister wurde, beweisen.

Vor über 14.000 Fans in der Uber Arena wird das gleich zu Beginn ein echter Gradmesser.

Deutlich mehr Zuschauer warten dann im nächsten Aufeinandertreffen mit den Eisbären im Januar 2026. Dann nämlich gibt's das Ostduell im Rudolf-Harbig-Stadion als Outdoor-Game. Letztmals in Dresdens größtem Stadion im Januar 2016 kamen über 31.800 Fans.

Damals gewannen die Eislöwen gegen die Lausitzer Füchse mit 5:3 - Ein Ergebnis, das gegen den Erstliga-Krösus Berlin erst einmal unwahrscheinlich scheint. Damit man doch was holen kann, braucht es weitere Verstärkungen.