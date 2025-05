Aufstieg mit Schattenseite: Jetzt muss der Eislöwen-Nachwuchs um Eiszeit zittern

Im Löwenkäfig wird ab September DEL-Eishockey gespielt. Das bedeutet weniger Eiszeit für den Nachwuchs. © Lutz Hentschel

"Wenn wir zum Beispiel sonntags 14 Uhr spielen, kann unser Nachwuchs an dem Tag nicht spielen", bestätigte jetzt Eislöwen-Geschäftsführer Maik Walsdorf. "Das liegt dran, dass die DEL eine top Eis-Qualität verlangt. Heißt, drei Stunden vorm Spiel darf keiner mehr rauf und es muss aufbereitet werden."

Bisher war's etwas entspannter. Wenn die Eislöwen sonntags um 17 Uhr in der DEL2 antraten, gingen Nachwuchs-Spiele bis zwei Stunden vorm Profiduell.

Dies wird nicht das einzige Problem im Kampf um die Trainingszeiten im Löwenkäfig. "In der DEL werden Teams jetzt auch einen Tag eher anreisen und brauchen dadurch Trainingszeiten", erläutert Walsdorf. "All das wird zulasten unseres Nachwuchses gehen."

Dabei gehört dieser in Deutschland zu dem Besten. Die Auszeichnung "5 Sterne Plus" vom DEB unterstreicht dies. Keiner will dies in Dresden aufs Spiel setzen.