Transfer-Knaller! Yogan wird Eislöwe

Und laut TAG24 -Informationen wollte der 32-Jährige an die Elbe, nachdem er den Sprung in die DEL nicht geschafft hatte und in Augsburg wieder aussortiert wurde.

Der Sportliche Leiter der Eislöwen blieb aber dran: "In den letzten vier Wochen hat sich dies grundlegend verändert und die Gespräche wurden wieder intensiver. Mit ihm bekommen wir einen weiteren erfahrenen Topspieler, der seine Qualität insbesondere auch in Regensburg eindrucksvoll unter Beweis gestellt hat."

"Die Spiele gegen die Eislöwen waren eng und haben viel Spaß gemacht. Ich freue mich auf die nächsten beiden Jahre in Dresden und einer Organisation, die große Ziele hat." Am heutigen Donnerstagabend kam er in Dresden an und trainiert ab dem morgigen Freitag mit der Mannschaft.