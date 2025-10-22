Schwendner überragend, Parkes mit dem Tor, aber wieder kein Eislöwen-Sieg

München - Eislöwen-Stürmer Trevor Parkes feierte am Sonntag ausgerechnet in München sein 450. DEL-Spiel und gleichzeitig seine Premiere im SAP Garden. Gute Laune hatte der 34-Jährige nach den 60 Minuten und dem 1:2 (0:1, 0:1, 1:0) bei seinem Ex-Klub Red Bull nicht.

Unglücklicher geht's kaum. Tariq Hammond (r.) lenkte hier den Puck per Schlittschuh ins eigene Gehäuse zum © imago/eibner

Sein Frust entlud sich mit der Sirene zur zweiten Pause.

Kurz zuvor hatte er einem Münchner per Stockschlag die Kelle aus den Händen geschlagen und durfte die ersten beiden Minuten des Schlussdrittels in der Kühlbox zuschauen. Aufs Unterzahlspiel seines Teams war Verlass. Aggressiv gingen die Eislöwen in die Zweikämpfe und stellten gut im eigenen Drittel die Räume zu.

Doch wie lautet der TAG24-Slogan: "Irgendwas ist immer." Und dieser wird immer mehr zum Motto von Parkes & Co. in der DEL. Nicht nur die Anfangsminuten standen sie stabil hinten.

Als Oliver Granz (Comeback nach Gehirnerschütterung) hinter dem Kasten seines Goalies Janick Schwendener quer passte, wurde Verteidiger Simon Karlsson vom Münchner so unter Druck gesetzt, dass der Eislöwe Zweikampf und Scheibe verlor.

Der Pass kam zum frei stehenden Brady Ferguson (9.) - 0:1. "Schwendi" machtlos.