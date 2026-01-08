Über 32.000 Fans erwartet! Winter Game 2026 in Dresden ausverkauft

Dresden - Die Dresdner Eislöwen vermelden wenige Stunden vor dem Winter Game 2026 ein ausverkauftes Rudolf-Harbig-Stadion.

Am kommenden Samstag wird im Rudolf-Harbig-Stadion das Winter Game 2026 ausgetragen. © Steffen Füssel

Am Samstag treffen der DEL2-Meister und Aufsteiger aus Dresden und der amtierende Deutsche Meister Eisbären Berlin vor über 32.000 Zuschauern unter freiem Himmel aufeinander.

Die Stadiontore öffnen ab 15 Uhr. Aufgrund von Bauarbeiten am Dresdner Hauptbahnhof gelten angepasste Zugverbindungen mit Endhaltestellen in Neustadt, Reick, Plauen oder Friedrichstadt.

Dennoch empfehlen die Organisatoren die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln, da ein entsprechender Ersatzverkehr geplant ist.