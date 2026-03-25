Überraschung! Das ist die größte Eislöwen-Baustelle für die kommende Saison

Dresden - Sponsor-Etat, Spieler-Kader? Wenn man Eislöwen-Geschäftsführer Maik Walsdorf (38) nach der größten Baustelle für die kommende DEL2-Saison fragt, gibt's eine überraschende Antwort!

Die Spiele sollen in der DEL2 besser übertragen werden, um mehr Zuschauer anzulocken. © Matthias Rietschel

"Sporteurope.TV", meinte der 38-Jährige. Sein Ziel ist es, mit den Bewegbildern von den Heimspielen so viele Zuschauer wie möglich zu erreichen. Das macht's für Sponsoren interessant. Bei MagentaSport sahen bis zu 250.000 Menschen die Duelle im Löwenkäfig.

Diese Zahlen sind beim DEL2-Anbieter nicht zu erreichen, aber Walsdorf "will in die Top 3 der DEL2". Da waren die Eislöwen in ihrer Aufstiegssaison nicht. Deshalb braucht es mehr Manpower.

"Wir wollen das Arena-TV einbinden, es soll mehr Interviews geben, ein kleines Studio", so Walsdorf. "Wir wissen, das ist eine große Aufgabe."

Eine weitere wird die Suche nach Räumen für die Geschäftsstelle. Eigentlich braucht Walsdorf "doppelt so viele Mitarbeiter", allerdings müssten sie derzeit "bei anderen auf dem Schoß sitzen".