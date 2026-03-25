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Überraschung! Das ist die größte Eislöwen-Baustelle für die kommende Saison

Bei den Dresdner Eislöwen plant Geschäftsführer Maik Walsdorf schon die kommende DEL2-Saison. Sein größtes Problem dabei sind nicht etwa Kader oder Etat.

Von Enrico Lucke

Dresden - Sponsor-Etat, Spieler-Kader? Wenn man Eislöwen-Geschäftsführer Maik Walsdorf (38) nach der größten Baustelle für die kommende DEL2-Saison fragt, gibt's eine überraschende Antwort!

Die Spiele sollen in der DEL2 besser übertragen werden, um mehr Zuschauer anzulocken.
Die Spiele sollen in der DEL2 besser übertragen werden, um mehr Zuschauer anzulocken.  © Matthias Rietschel

"Sporteurope.TV", meinte der 38-Jährige. Sein Ziel ist es, mit den Bewegbildern von den Heimspielen so viele Zuschauer wie möglich zu erreichen. Das macht's für Sponsoren interessant. Bei MagentaSport sahen bis zu 250.000 Menschen die Duelle im Löwenkäfig.

Diese Zahlen sind beim DEL2-Anbieter nicht zu erreichen, aber Walsdorf "will in die Top 3 der DEL2". Da waren die Eislöwen in ihrer Aufstiegssaison nicht. Deshalb braucht es mehr Manpower.

"Wir wollen das Arena-TV einbinden, es soll mehr Interviews geben, ein kleines Studio", so Walsdorf. "Wir wissen, das ist eine große Aufgabe."

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Eine weitere wird die Suche nach Räumen für die Geschäftsstelle. Eigentlich braucht Walsdorf "doppelt so viele Mitarbeiter", allerdings müssten sie derzeit "bei anderen auf dem Schoß sitzen".

Geschäftsführer Maik Walsdorf (38) hat keine Zeit für die Sommerpause. Viele Aufgaben warten auf ihn.
Geschäftsführer Maik Walsdorf (38) hat keine Zeit für die Sommerpause. Viele Aufgaben warten auf ihn.  © Lutz Hentschel

Die Zeit drängt, die erste Stelle fürs Sponsoring ist ausgeschrieben. Zudem soll bis zum 30. April feststehen, ob Ex-Sportdirektor Matthias Roos (45) in anderer Funktion bei den Eislöwen bleibt. Als Leiter der Geschäftsstelle - das wäre eine sinnvolle Option.

Walsdorf kämpft dafür, fragt sich aber: "Will Matthias noch in Dresden bleiben?"

Titelfoto: Bildmontage: Matthias Rietschel, Lutz Hentschel

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