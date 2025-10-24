Wende durch LeBlanc? Dresdner Eislöwen wollen zu Hause feiern

Dresden - Neun Tage und fünf Spiele sind es noch bis zur Länderspielpause. Travis Turnbull (39) & Co. wollen mit einem guten Gefühl in diese erste "DEL-Auszeit" gehen. Gibt's dafür am Freitagabend im Löwenkäfig (ab 19.30 Uhr) den ersten Heimsieg?

Gegen Frankfurt hatte Eislöwe Drew LeBlanc (36, r.) seine Bullyquote von 63 Prozent. © imago/eibner

"Wir sind nicht weit weg für den Switch", sagte Coach Niklas Sundblad (52) vorm Duell mit dem Tabellen-Zweiten Straubing. Was meint der Schwede?

Er glaubt, dass sein Team kurz davor steht, den Schalter umzulegen, und Punkte einfahren kann. Bei all den Nackenschlägen ist es faszinierend, wie der 52-Jährige seinen Optimismus nie verliert.

Dies war bereits 2023/24 so, als er den Abstieg aus der DEL2 verhindern sollte und mit seinem Optimismus das Team später sogar zum Aufstieg 2025 führte.

Straubing ist heute aber eine harte Nuss zum Auftakt des Neun-Tage-Programms. Offensiv stark, defensiv sehr stabil - einzig das 4:7 nach 3:1-Führung in Köln verfälscht die Statistik von 42 zu 29 Toren.

Die Schlüsselspieler sind zweifelsfrei Goalie Henrik Haukeland (30, Fangquote 91 Prozent) und Stürmer Nicholas Halloran (28, 7 Tore/4 Vorlagen).