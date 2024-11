Wilde Gerüchte um Eislöwen-Topscorer Yogan! Chef Roos lacht und fordert mehr Konstanz

Andrew Yogan hat bisher verletzungsbedingt wenig gespielt. Hier gegen Rosenheim gab er seinen Einstand. Damals blieb er noch torlos. © Lutz Hentschel

Der Stürmer hatte erst wieder in Weiden von der Meisterschaft gesprochen und am Ende gab's beim Oberliga-Aufsteiger nur einen glücklichen 2:1-Arbeitssieg nach Penaltyschießen.

"Es fehlt noch die Konstanz", mahnte Eislöwen-Sportdirektor Matthias Roos an. Er hatte vor dem Duell bei den Blue Devils sogar etwas Spundus. Die Pleiten in Bayern (0:7 in Selb, 0:5 in Rosenheim) nagen an ihm.

"Waren wir 100 Prozent bereit, oder haben wir gedacht: Wir können das mit 95 Prozent spielen? Das sind die Dinge, wo wir besser werden müssen", fordert Roos.

Trotzdem findet er, dass das Team "ganz gut in die Saison gekommen" ist. "Spielerisch gefällt es mir gut, was wir machen. Problem ist, die Konsequenz beim Torabschluss. Daran müssen wir arbeiten, zumal wir deutlich mehr Qualität im Kader haben als vergangene Saison", so der 44-Jährige.