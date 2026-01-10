Großes Eishockey-Kino bei -9 Grad! Winter Game sorgt mit 32.000 Fans für heiße Stimmung

Dresden - Zwei Stunden vor Beginn am Rudolf-Harbig-Stadion: 18 verschiedene Eishockey-Trikots wurden da gezählt. Man stelle sich das beim Fußball vor. Würde hier und da vielleicht Problemchen geben.

Fans trugen die Trikots diverser Vereine. © Thomas Heide

Nicht hier: Ein friedliches Miteinander. Alle feierten beim eiskalten Winter Game zwischen Dresden und Berlin (2:3 n.V.) ein großes Fest.

Crimmitschau, Weißwasser, Selb, Regensburg, Weiden, Bayreuth, Köln, Kassel, Leipzig, Karslbad, Litvinov und und und. Und natürlich die Eisbären und die Eislöwen.

Es war eine buntes Völkchen, das da im Stadion stand und saß. Die Atmosphäre war unbeschreiblich. Nur ein was war komisch: Die Dynamo-Rufe kamen diesmal nicht aus dem K-Block, sondern aus dem Gästebereich, wo die Berliner saßen.

"Ich gehe sonst in Crimmitschau zum Eishockey. Aber das wollte ich ganz einfach mal sehen", sagte Enrico Wagner, der aus der Nähe von Zwickau den Weg nach Dresden fand. "Das ist eine coole Veranstaltung. Wo sieht man schon mal Eishockey in einem Fußball-Stadion vor 32.000 Fans? Es war großartig. Es hat alles gepasst. Der Weg hat sich gelohnt", so Wagner zufrieden.

Das alles etwas anders war an diesem Abend, war klar und gleichzeitg imposant zu schauen. So verlaß Eislöwen-Gesellschafter und Investor Jens Hewald die Starting Six der Dresdner vor laufenden TV-Kameras. Ein seltener Einblick.