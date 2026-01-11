Die Eisbären gewinnen das DEL Winter Game 2026 gegen die Eislöwen

DEL Winter Game in Dresden: Die Eisbären Berlin gewinnen gegen die Dresdner Eislöwen

Von Tina Hofmann

Dresden - Die Eisbären Berlin haben dank eines überragenden Liam Kirk das DEL Winter Game 2026 gegen die Dresdner Eislöwen gewonnen. Vor 32.248 Zuschauern im Rudolf-Harbig-Stadion traf er zweifach und machte den 3:2-Sieg nach 14 Sekunden in der Verlängerung klar.

Zuvor hatte der Tabellenletzte aus Dresden aber drei Drittel lang ebenbürtig agiert und zweimal geführt, doch am Ende konnte das Team von Trainer Gerry Fleming die Führungen nicht über die Zeit retten. Spielstand: Dresdner Eislöwen - Eisbären Berlin 2:3 1:0 Tomas Andres (25. Minute), 1:1 Liam Kirk (34. Minute), 2:1 Alec McCrea (54. Minute), 2:2 Ty Ronning (58. Minute), 2:3 Liam Kirk (61. Minute) Zuschauer: 32.248 Wir berichten für Euch in unserem Liveblog vor Beginn des Mega-Events, während und nach dem Spiel.

20 Uhr: Die Stimmen aus der Pressekonferenz von beiden Trainern

Serge Aubin, Trainer der Eisbären Berlin: "Was für ein tolles Event, was für ein tolles Erlebnis für die Spieler, die Trainer, den Staff. Es war schon beeindruckend, als wir rausgekommen sind fürs Warm-up mit den Zuschauern. Es war ein gutes Spiel, die Eislöwen haben sehr strukturiert und gut agiert. Alle hatten Spaß, ich bin stolz auf mein Team, dass wir am Ende den Ausgleich gemacht haben. Unsere besten Spieler waren da, wenn wir sie gebraucht haben." Gerry Fleming, Trainer der Dresdner Eislöwen: "Es war ein unglaubliches Event, aus Sicht eines Coaches, der Spieler, der Familien. Ich könnte nicht stolzer auf unsere Organisation sein, wie dieses Event organisiert wurde, wie sehr hier Menschen mit Leidenschaft daran gearbeitet haben. Die Atmosphäre war elektrisierend. In den letzten drei Spielen haben wir ein besseres Ergebnis verdient. Wir haben hart gekämpft, es scheint so, als ob es aktuell jedes Mal wenn wir einen Fehler machen, in einem Gegentor endet. Es war hart für die Goalies, denn es war kalt. Klar, wir hätten gern die drei Punkte geholt, aber ich könnte nicht stolzer auf meine Jungs sein."

19.19 Uhr: Die Eisbären Berlin gewinnen das Winter Game 2026 mit 3:2 nach Verlängerung durch Liam Kirk

Nach nur 14 Sekunden in der Verlängerung ist das Spiel durch. Erneut ist es Liam Kirk, der trifft und das entscheidende 3:2 macht.

Die Eisbären Berlin feiern den Sieg im Winter Game. © Thomas Heide

Die Eislöwen waren nach der Niederlage enttäuscht. © Thomas Heide

19.17 Uhr: Das Winter Game 2026 geht in die Verlängerung

Da ist die reguläre Spielzeit vorbei. Jetzt geht es in die Verlängerung. Fünf Minuten Drei gegen Drei, wer trifft, hat gewonnen. Trifft keiner, geht's ins Penaltyschießen.

19.14 Uhr: Ty Ronning gleicht kurz vor Schluss zum 2:2 aus

Ty Ronning macht in der 58. Minute das 2:2. Er nutzt dabei einen Abpraller und verwandelt kaltschnäuzig.

19.08 Uhr: Die Eislöwen Dresden führen wieder durch Alec McCrea

Das gibt's nicht! Der Tabellenletzte führt wieder und zwar durch eine wunderschönen Treffer von Alec McCrea in der 54. Minute. Ausgerechnet der Verteidiger, dessen Familie extra aus Kalifornien für dieses einmalige Erlebnis angereist ist.

19 Uhr: Pyro der Eisbären-Fans

Jetzt gibt's auch ein bisschen Pyro im Stadion. Die Eisbären-Fans aus Berlin haben einiges mitgebracht, was sie jetzt abbrennen.

Die Eisbären-Fans haben Pyro mitgebracht. © privat

18.55 Uhr: Druck der Eisbären Berlin ist enorm, aber Janik Schwendener pariert ein ums andere Mal

Der Druck der Eisbären Berlin im dritten Drittel ist jetzt enorm, aber Janik Schwendener, der gebürtige Schweizer im Dresdner Tor, pariert ein ums andere Mal. Kein Wunder, er ist solche Temperaturen aus seiner Heimat gewohnt, sein kältestes Spiel war mit Klosters im Eisstadion von St. Moritz bei -24 Grad. Ihm muss da heute direkt warm sein.

18.49 Uhr: Das entscheidende Drittel läuft beim DEL Winter Game 2026

Das entscheidende Drittel läuft und es wird eine Besonderheit geben: Nach zehn Minuten werden nochmal die Seiten gewechselt.

18.28 Uhr: Die zweite Drittelpause steht an

Die zweite Drittelpause steht an. Es steht 1:1 zwischen beiden Teams, was aktuell leistungsgerecht ist, die Eislöwen sich nicht verstecken, doch der Mann der Stunde bei den Eisbären Berlin, Liam Kirk, wieder gnadenlos zuschlägt. Es wird ein spannender Schlussabschnitt.

18.18 Uhr: Der Kirk-Wahnsinn bei den Eisbären geht weiter - 1:1

Der Wahnsinn von Liam Kirk geht weiter. Er trifft im neunten Spiel in Serie und macht mit seinem 15. Tor in diesen Spielen das 1:1 in der 34. Minute.

Die Eisbären bejubeln das 1:1, das Liam Kirk erzielt hat (M.). © Thomas Heide

18.15 Uhr: Nächste Chance für die Eislöwen durch Trevor Parkes

In der 32. Minute zieht Trevor Parkes einfach mal ab, doch Hildebrand ist zur Stelle. Bis jetzt zeigen die Eislöwen eine starke Leistung, die Frage wird sein, ob sie das über die gesamten 60 Minuten durchziehen können. Die Eisbären hingegen agieren etwas enttäuschend bislang, finden kein Mittel gegen den Tabellenletzten. Hat der Rekordmeister in einer anstrengenden Woche mit dem Spiel am Donnerstag noch zu viele Körner gelassen?