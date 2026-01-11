Die Eisbären gewinnen das DEL Winter Game 2026 gegen die Eislöwen
Dresden - Die Eisbären Berlin haben dank eines überragenden Liam Kirk das DEL Winter Game 2026 gegen die Dresdner Eislöwen gewonnen. Vor 32.248 Zuschauern im Rudolf-Harbig-Stadion traf er zweifach und machte den 3:2-Sieg nach 14 Sekunden in der Verlängerung klar.
Zuvor hatte der Tabellenletzte aus Dresden aber drei Drittel lang ebenbürtig agiert und zweimal geführt, doch am Ende konnte das Team von Trainer Gerry Fleming die Führungen nicht über die Zeit retten.
Spielstand:
Dresdner Eislöwen - Eisbären Berlin 2:3
1:0 Tomas Andres (25. Minute), 1:1 Liam Kirk (34. Minute), 2:1 Alec McCrea (54. Minute), 2:2 Ty Ronning (58. Minute), 2:3 Liam Kirk (61. Minute)
Zuschauer: 32.248
20 Uhr: Die Stimmen aus der Pressekonferenz von beiden Trainern
Serge Aubin, Trainer der Eisbären Berlin: "Was für ein tolles Event, was für ein tolles Erlebnis für die Spieler, die Trainer, den Staff. Es war schon beeindruckend, als wir rausgekommen sind fürs Warm-up mit den Zuschauern. Es war ein gutes Spiel, die Eislöwen haben sehr strukturiert und gut agiert. Alle hatten Spaß, ich bin stolz auf mein Team, dass wir am Ende den Ausgleich gemacht haben. Unsere besten Spieler waren da, wenn wir sie gebraucht haben."
Gerry Fleming, Trainer der Dresdner Eislöwen: "Es war ein unglaubliches Event, aus Sicht eines Coaches, der Spieler, der Familien. Ich könnte nicht stolzer auf unsere Organisation sein, wie dieses Event organisiert wurde, wie sehr hier Menschen mit Leidenschaft daran gearbeitet haben. Die Atmosphäre war elektrisierend. In den letzten drei Spielen haben wir ein besseres Ergebnis verdient. Wir haben hart gekämpft, es scheint so, als ob es aktuell jedes Mal wenn wir einen Fehler machen, in einem Gegentor endet. Es war hart für die Goalies, denn es war kalt. Klar, wir hätten gern die drei Punkte geholt, aber ich könnte nicht stolzer auf meine Jungs sein."
19.19 Uhr: Die Eisbären Berlin gewinnen das Winter Game 2026 mit 3:2 nach Verlängerung durch Liam Kirk
Nach nur 14 Sekunden in der Verlängerung ist das Spiel durch. Erneut ist es Liam Kirk, der trifft und das entscheidende 3:2 macht.
19.17 Uhr: Das Winter Game 2026 geht in die Verlängerung
Da ist die reguläre Spielzeit vorbei. Jetzt geht es in die Verlängerung. Fünf Minuten Drei gegen Drei, wer trifft, hat gewonnen. Trifft keiner, geht's ins Penaltyschießen.
19.14 Uhr: Ty Ronning gleicht kurz vor Schluss zum 2:2 aus
Ty Ronning macht in der 58. Minute das 2:2. Er nutzt dabei einen Abpraller und verwandelt kaltschnäuzig.
19.08 Uhr: Die Eislöwen Dresden führen wieder durch Alec McCrea
Das gibt's nicht! Der Tabellenletzte führt wieder und zwar durch eine wunderschönen Treffer von Alec McCrea in der 54. Minute. Ausgerechnet der Verteidiger, dessen Familie extra aus Kalifornien für dieses einmalige Erlebnis angereist ist.
19 Uhr: Pyro der Eisbären-Fans
Jetzt gibt's auch ein bisschen Pyro im Stadion. Die Eisbären-Fans aus Berlin haben einiges mitgebracht, was sie jetzt abbrennen.
18.55 Uhr: Druck der Eisbären Berlin ist enorm, aber Janik Schwendener pariert ein ums andere Mal
Der Druck der Eisbären Berlin im dritten Drittel ist jetzt enorm, aber Janik Schwendener, der gebürtige Schweizer im Dresdner Tor, pariert ein ums andere Mal. Kein Wunder, er ist solche Temperaturen aus seiner Heimat gewohnt, sein kältestes Spiel war mit Klosters im Eisstadion von St. Moritz bei -24 Grad. Ihm muss da heute direkt warm sein.
18.49 Uhr: Das entscheidende Drittel läuft beim DEL Winter Game 2026
Das entscheidende Drittel läuft und es wird eine Besonderheit geben: Nach zehn Minuten werden nochmal die Seiten gewechselt.
18.28 Uhr: Die zweite Drittelpause steht an
Die zweite Drittelpause steht an. Es steht 1:1 zwischen beiden Teams, was aktuell leistungsgerecht ist, die Eislöwen sich nicht verstecken, doch der Mann der Stunde bei den Eisbären Berlin, Liam Kirk, wieder gnadenlos zuschlägt. Es wird ein spannender Schlussabschnitt.
18.18 Uhr: Der Kirk-Wahnsinn bei den Eisbären geht weiter - 1:1
Der Wahnsinn von Liam Kirk geht weiter. Er trifft im neunten Spiel in Serie und macht mit seinem 15. Tor in diesen Spielen das 1:1 in der 34. Minute.
18.15 Uhr: Nächste Chance für die Eislöwen durch Trevor Parkes
In der 32. Minute zieht Trevor Parkes einfach mal ab, doch Hildebrand ist zur Stelle. Bis jetzt zeigen die Eislöwen eine starke Leistung, die Frage wird sein, ob sie das über die gesamten 60 Minuten durchziehen können. Die Eisbären hingegen agieren etwas enttäuschend bislang, finden kein Mittel gegen den Tabellenletzten. Hat der Rekordmeister in einer anstrengenden Woche mit dem Spiel am Donnerstag noch zu viele Körner gelassen?
18.12 Uhr: Erste Prügeleinlage in der 30. Minute
In der 30. Minute gibt es die erste kurze Prügelei zwischen den beiden Teams. McCrea, Johansson, Noebels, Tiffels kriegen sich in die Haare. Auf beiden Seiten muss jeweils ein Spieler in die Kühlbox wegen übertriebener Härte. Tiffels und Johansson haben zwei Minute Pause.
18.06 Uhr: Erneut kassieren die Eislöwen eine Strafe
Und erneut kassieren die Dresdner Eislöwen eine Strafe, die dritte in diesem Spiel. Oliver Granz muss wegen Beinstellens in der 28. Minute in die Kühlbox.
18.02 Uhr: Die Führung für die Dresdner Eislöwen durch Tomas Andres
Da ist die Führung für die Dresdner Eislöwen. Tomas Andres schießt sein erstes Saisontor ausgerechnet im Winter Game und bringt damit die Gastgeber in der 25. Minute in Führung.
17.56 Uhr: Das zweite Drittel läuft beim Winter Game
Die erste 20-minütige Pause ist vorbei, das zweite Drittel läuft.
17.36 Uhr: Erste Drittelpause, es steht 0:0
Die erste Drittelpause steht an. Noch steht es 0:0. Nach einer anfänglichen Dominanz der Eisbären, kamen die Eislöwen immer besser ins Spiel und hatten zahlreiche gute Chancen, sodass am Ende sogar eine grobe Chancengleichheit herrschte. Auf beiden Seiten waren die Goalies Janik Schwendener und Jake Hildebrand jeweils zur Stelle.
17.29 Uhr: Leon Pföderl mit der guten Eisbären-Chance
In der 17. Minute haben die Eisbären durch Leon Pföderl die gute Chance, doch Schwendener ist wieder zur Stelle. Danach haben aber auch die Eislöwen gute Möglichkeiten durch Alec McCrea, doch Hildebrand kann den Puck irgendwie abwehren.
17.26 Uhr: Zwei gute Chancen für die Eislöwen durch Austin Ortega
Die Eislöwen hatten jetzt in der 15. Minute mal wieder zwei gute Chancen, dieses Mal durch Austin Ortega, der sie aber nicht nutzen kann. Den Eisbären gehörte der Beginn des Spiels, doch die Eislöwen verteidigen mit allem, was sie haben und versuchen durch Konter zum Zuge zu kommen. Die Eislöwen haben besser in die Partie gefunden mittlerweile als zu Beginn.
17.22 Uhr: Auch die Eisbären Berlin überstehen ihre erste Unterzahl
12 Minuten sind gespielt und auch die Eisbären Berlin haben ihre erste Unterzahl überstanden. Direkt danach hat Frederik Tiffels eine super Chance, doch Schwendener fängt den Puck.
17.19 Uhr: Die erste Strafzeit für die Eisbären Berlin
In der 10. Minute gibt es nun auch die erste Strafe für die Eisbären Berlin. Wegen hohem Stocks muss Lester Lancaster auf die Bank.
17.16 Uhr: Eislöwen schon wieder in Unterzahl, aber erneut die Chance durch Rourke Chartier
Die Eislöwen kassieren in der 8. Minute die zweite Strafzeit dieses Spiels, doch erneut ist es Rourke Chartier, der in Unterzahl eine super Chance hat. Erneut ist Hildebrand zur Stelle.
17.10 Uhr: Tolle Paraden von Jannik Schwendener, Eislöwe Chartier mit bester Chance für die Eislöwen
Nach sechs gespielten Minuten hatten die Eisbären einige gute Chancen, fanden ihren Meister aber in Eislöwen-Keeper Janik Schwendener. Auf anderer Seite hatte Rourke Chartier per Konter die beste Möglichkeit, doch auch Goalie Jake Hildebrand (5. Minute) hielt stark. Jetzt ist in der 7. Minute das erste Powerbreak (Werbeunterbrechung)
17.04 Uhr: Eisbären-Fans mit beeindruckender Choreo, Eislöwen-Fans nicht mit vollem Support
Die Fans der Eisbären Berlin haben gleich eine beeindruckende Choreo gezeigt. Bei den Eislöwen-Anhängern war davon nichts zu sehen und auch akkustisch dominieren die Berliner, da Teile der aktiven Fanszene der Dresdner dieses Spiel boykottieren. Sie lehnen den Event-Charakter des regulären DEL-Games ab.
17.02 Uhr: Das DEL Winter Game zwischen den Dresdner Eislöwen und den Eisbären Berlin läuft
Das Spiel läuft! Zuvor sang René Pape die Nationalhymne und sorgte für Gänsehaut-Stimmung.
16.51 Uhr: Eislöwen-Gesellschafter Jens Hewald verliest die Aufstellung in der Kabine
Die Eislöwen sind heiß. Vor dem Spiel hat Gesellschafter und Investor Jens Hewald soeben die Start-Aufstellung in der Kabine verlesen. Davor machte Trainer Gerry Fleming sein Team heiß.
16.47 Uhr: Einlaufshow mit der Geschichte beider Teams gestartet
Die Einlaufshow ist gestartet, los geht es mit der Geschichte beider Teams.
16.41 Uhr: Gleich startet die große Einlaufshow
Die Teams sind in den Kabinen, die Lichter sind aus, gleich startet die Einlauf-Show vor dem Spiel des Jahres.
16.12 Uhr: Die Teams sind zum Warm-up auf dem Eis, Dynamo-Klänge hallen durch das Stadion
Die Teams sind fürs Warm-up da! "Dynamo"-Klänge hallen durch das Rudolf-Harbig-Stadion, doch sie kommen nicht von den Dresdnern, sondern den Eisbären Berlin.
15.56 Uhr: Fans von zahlreichen Teams aus der ganzen Republik und Tschechien kommen
Fans aus der ganzen Republik sind angereist, um das Spiel des Jahres zu sehen. Gesehen wurden auf der Anreise Trikots von: Eispiraten Crimmitschau, Lausitzer Füchse, Kölner Haie, Kassel Huskies, Selber Wölfe, Blue Devils Weiden, Karlsbad, Litvinov, IceFighters Leipzig, Eisbären Regensburg.
15.51 Uhr: Blindenradio von Dynamo Dresden kommentiert heute das Eishockey
Das Blindenradio von Dynamo Dresden kommentiert heute das DEL Winter Game zwischen den Dresdner Eislöwen und den Eisbären Berlin für die Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen.
15.33 Uhr: Trevor Parkes dreht bei der Ankunft den Swag auf
Einer hat den Swag aufgedreht bei der Ankunft: Trevor Parkes kommt mit cooler Sonnenbrille zum Spiel des Jahres an.
15.20 Uhr: Das ist das Line-up der Eisbären Berlin
Nun steht auch das Team der Eisbären Berlin fest. Wie zu erwarten war, steht Jake Hildebrand im Tor. Unterdessen kommt es nicht zum vorzeitigen Comeback von Kapitän Kai Wissmann. Er war zwar gestern beim Training auf dem Eis, steht aber jetzt nicht im Kader.
Das Eisbären-Team:
30 HILDEBRAND Jake
1 STETTMER Jonas
5 REINKE Mitchell
9 RONNING Ty
10 BERGMANN Lean
12 MIK Eric
17 DEA Jean-Sébastien
18 MÜLLER Jonas
23 BYRON Blaine
33 LEDEN Matej
38 VEILLEUX Yannick
40 GEIBEL Korbinian
43 EDER Andreas
56 NIEMELÄINEN Markus
74 LANCASTER Lester
75 PANOCHA Norwin
77 HÖRDLER Eric
92 NOEBELS Marcel
93 PFÖDERL Leonhard
94 KIRK Liam
95 TIFFELS Frederik
15.09 Uhr: Mit diesem Team gehen die Eislöwen Dresden ins Winter Game
Bei den Eislöwen wird Janik Schwendener das Tor hüten. Auch Jussi Olkinuora und Paul Stocker stehen im Kader.
Das komplette Line-up der Eislöwen:
62 SCHWENDENER Janick
45 OLKINUORA Juho
55 STOCKER Paul
3 MCCREA Alec
8 ORTEGA Austin
9 LEBLANC Andrew
14 CHARTIER Rourke
15 SUESS C.J.
17 BOUMA Lance
19 POSTEL Niklas
20 PISCHOFF Matthias
23 GRANZ Oliver
25 HAMMOND Tariq
32 HENDRESCHKE Ricardo
33 SUVANTO David
47 GORCIK Sebastian
57 JOHANSSON Emil
61 BRAUN Justin
75 RIEDL Bruno
84 PARKES Trevor
91 TURNBULL Travis (C)
92 ANDRES Tomáš
Nicht mit dabei sind Andrew Yogan und Simon Karlsson. Die Partie geleitet wird übrigens von den Schiedsrichtern Marian Rohatsch und Sirko Hunnius.
14.59 Uhr: Eislöwen-Profis sind da!
Geschafft! Nur wenige Minuten später nach der Eisbären-Ankunft am RHS fuhr nun endlich auch der Eislöwen-Mannschaftsbus vor.
Um exakt 14.50 Uhr manövrierte sich der Dresdner Teambus ans Wohnzimmer von Dynamo Dresden.
14.48 Uhr: Ankunft der Eisbären am Rudolf-Harbig-Stadion
Die Profis der Berliner Eisbären sind am Rudolf-Harbig-Stadion angekommen.
Gegen 14.40 Uhr fuhr der Mannschaftsbus vor, wurde dabei von einem Einsatzwagen der Polizei begleitet.
14 Uhr: Besonderes Duell für Eislöwen-Sportdirektor Baxmann
In der Brust vom neuen Eislöwen-Sportdirektor Jens Baxmann (40) schlagen zwei Herzen.
18 Jahre lang spielte er für die Eisbären Berlin, wurde mit dem Team siebenmal Deutscher Meister und erhielt den Spitznamen "Mister Zuverlässig".
Heute gilt sein Herz aber seinem neuen Arbeitgeber, den Eislöwen, auch wenn sein Sohn und seine Tochter im Eisbären-Trikot kommen werden. Beide bekommen vom Papa wohl noch eine Eislöwen-Mütze verpasst.
13.14 Uhr: Darum haben die Spieler schwarze Streifen fürs DEL Winter Game im Gesicht
Auffällig: Die Spieler beider Teams hatten schon bei den Trainings schwarze Streifen im Gesicht. Da es ein Outdoor-Game ist, ganz andere Licht- und Reflexionsverhältnisse als in der Halle herrschen, dient es als Reflexionsschutz..
12.25 Uhr: Eislöwen-Bosse schippen Schnee, damit das Spiel stattfinden kann
Starker Einsatz! Die Eislöwen Bosse Maik Walsdorf (38, Geschäftsführer), Jens Baxmann (40, Sportdirektor) und Steve Maschick (Leiter Sponsoring und Ticketing) packten am Samstagvormittag selbst mit an und schippten Schneee, damit die Traversen frei sind und das Spiel wie geplant stattfinden kann.
12.13 Uhr: Kommt es heute im Winter Game zum Überraschungscomeback dieses Eisbären-Stars?
Einige staunten nicht schlecht, als beim ersten Training der Eisbären Berlin am Freitagnachmittag plötzlich Kapitän und Verteidiger Kai Wissmann (29) auf dem Dresdner Eis stand.
Der Ex-Eislöwe war bei der Pressekonferenz im Juni, als die Austragung des Winter Games verkündet wurde, noch voller Vorfreude, schließlich hatte er mit seinem Ex-Verein ein solches Spiel 2016 im Rudolf-Harbig-Stadion schon erlebt.
Doch im August riss er sich die Achillessehne, bis jetzt hat er kein einziges Spiel absolviert. In der Woche wurde er aber dennoch von Nationaltrainer Harold Kreis (66) in den Kader für die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina berufen. Kreis meinte, Wissmann könne bis zum Trainingslager in Bozen noch vier, fünf Ligaspiele absolvieren.
Wenn er heute aufläuft, sind es sechs, ein Comeback wäre also durchaus überraschend. Die Eisbären waren in dieser Saison gebeutelt von Verletzungspech, doch mit Wissmann wären sie wieder komplett. Auch Superstar Ty Ronning ist wieder fit, er gab bei der 3:4-Niederlage am Donnerstag in Iserlohn sein Comeback.
11.30 Uhr: Das müssen die Fans vor dem DEL Winter Game 2026 heute wissen
32.000 Fans werden heute zum DEL Winter Game 2026 zwischen den Dresdner Eislöwen und den Eisbären Berlin erwartet. Seit Freitag hat es in der sächsischen Landeshauptstadt ordentlich geschneit, zum Auftaktbully werden ordentlich Minusgrade erwartet.
Fans sollten folgende Dinge für ihren Besuch im Stadion wissen:
- Das Eintrittsticket gilt ab 13 Uhr als Fahrkarte im Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) und bis zum Folgetag um 4 Uhr
- Keine gesonderten Parkplätze rund ums Stadion vorhanden, Anreise mit dem ÖPNV sowie die Nutzung von P&R-Stellplätzen wird dringend empfohlen
- Spiel ist ausverkauft, niemand sollte ohne Ticket anreisen, vor Ort werden keine verkauft
- an Merchandising-Ständen rund ums Stadion können Fanartikel beider Teams für das Winter Game erstanden werden (Bar- und Kartenzahlung möglich)
- Kartenzahlung beim Catering möglich
- Folgende Dinge dürfen mit ins Stadion genommen werden:
- Decken und Sitzkissen
- Powerbanks (max. Handgröße)
- Heizgürtel und Heizweste (mit Powerbank)
- Taschenwärmer (max. Handgröße)
- Taschen und Rucksäcke DIN A4-Größe (alles, was größer ist, ist verboten und kann NICHT am Stadion abgegeben werden)
- Medizinische Hilfsmittel und Geräte
- Digitalkamera
- Taschenschirm
- Diese Dinge dürfen NICHT mit ins Stadion genommen werden:
- Tetrapak
- Getränke und Thermosflaschen/-kannen
- Kamera mit Objektiv
- Stockregenschirm
- Rollatoren (kleine Gehhilfen wie Krücken und Gehstock sind erlaubt)
- Wunderkerzen und Pyrotechnik
- Kinderwagen und Handwagen
- Konfetti und Luftschlangen
- Das Programm des Winter Games sieht wie folgt aus:
- 15 Uhr: Stadionöffnung mit Pre-Game-Show und Auftritt "Disco Dice"
- 16.12: Uhr Start des Warm-ups der Teams
- 16.40: Uhr Beginn der Einlaufshow und Singen der Nationalhymne durch René Pape sowie Ehrenbully durch die "Special Olympics Sportlerin des Jahres" Sophie Dzaidek und Paralympics-Teilnehmer Christian Pilz
- 17 Uhr: Bully
- 1. Drittelpause: Auftritt Comedian Olaf Schubert
- 2. Drittelpause: Auftritt "Disco Dice"
10. Januar, 10.50 Uhr: DEL Winter Game 2026 zwischen den Dresdner Eislöwen und den Eisbären Berlin
Hallo und herzlich willkommen an diesem wunderbaren Wintertag aus Dresden. Wir berichten heute für Euch in unserem Liveblog über alles Wichtige vor dem Mega-Event, während des Spiels und nach der Partie.
