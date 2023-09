"Zufrieden mit den Importspielern": Rundqvist vom Goldhelm beflügelt

David Rundqvist liefert bei den Dresdner Eislöwen gute Leistungen ab. Sportdirektor Matthias Roos ist zufrieden.

Von Enrico Lucke

Dresden - Vier Spiele, acht Punkte - allein drei Vorlagen davon beim 4:1-Sieg der Eislöwen am Dienstagabend in Regensburg. David Rundqvist (30) ist überragend in die Saison gestartet.



David Rundqvist (30, M.) jubelt nach seinem Treffer gegen Kaufbeuren. Zusammen mit Johan Porsberger (30, l.) bildet er gerade das Top-Sturm-Duo. © Lutz Hentschel Der Schwede strotzt derzeit vor Selbstbewusstsein. Wie der Goldhelm in Regensburg das 2:0 vorbereitet hat - überragend. An der blauen Linie der Hausherren lauerte der 30-Jährige, fing den Pass ab, tanzte zwei Eisbären aus und passte quer auf Johan Porsberger (30). Der netzte ein. Das Duo funktioniert aktuell perfekt in einer Reihe und straft seine Kritiker.

Die Vertragsverlängerung von Porsberger und Rundqvist kam vor der Saison nicht bei jedem Fan gut an. "Wenn man rein auf die Punkteausbeute in der Vorsaison schaut, vielleicht verständlich", so Sportdirektor Matthias Roos (43). Dresdner Eislöwen Trotz Rückstand und blutender Platzwunde: Eislöwen feiern Heimsieg! Aber er schaut auch darauf, wie "ist das Defensiv-Verhalten, wie kommunizieren die Spieler untereinander auf dem Eis". Und jetzt scort das Schweden-Duo auch noch. Für Roos eine gern gesehene Momentaufnahme: "Ich bin sehr zufrieden mit den Importspielern. Sie sind die besten, die wir für unser Geld bekommen konnten."