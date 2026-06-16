Eishockey-Weltmeister stirbt mit nur 47 Jahren: Abschied seiner Tochter bricht einem das Herz

Kanada - In der nordamerikanischen Profiliga NHL bestritt Kyle Calder mehr als 600 Spiele. Mit Kanadas Nationalteam holte der Stürmer 2003 WM-Gold. Nun ist er im Alter von nur 47 Jahren einer Krankheit erlegen.

Kyle Calder (†47) ist nach kurzer Krankheit gestorben. © Jim McIsaac / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

"Nicht in einer Million Jahren hätte ich gedacht, dass dieser Tag kommen würde", schrieb seine Tochter Madison in einem Beitrag bei Instagram.

Nach den Angaben des Juniorenteams der Los Angeles Kings erlag der Eishockey-Weltmeister von 2003 einer kurzen Krankheit.

"Da wird für immer eine Lücke in meinem Herzen bleiben, aber auch immer ein Platz für dich", trauerte seine Tochter. "Die Lektionen, die du mir beigebracht hast, die Stärke, die du mir vorgelebt hast, und die Person, zu der du mich jeden Tag gemacht hast – all das trage ich in mir."

"Ich würde alles dafür geben, noch einmal mit dir zu sprechen, dich noch einmal zu umarmen, noch einmal 'Ich liebe dich' oder deine Stimme zu hören", so die herzzerreißenden Worte von Madison.

Der Stürmer spielte ein Jahrzehnt lang in der nordamerikanischen Profiliga und absolvierte dort mehr als 600 Spiele, unter anderem auch für die Chicago Blackhawks.