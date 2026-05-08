Kurios: DEB-Coach erfährt von TV-Sender, ob Ex-Kapitän Müller bei WM aufläuft

Köln - Eishockey -Bundestrainer Harold Kreis (67) muss auf kuriose Weise eine weitere WM-Absage verkraften. Statt an der in einer Woche beginnenden Weltmeisterschaft in der Schweiz als Spieler teilzunehmen, wird der langjährige DEB-Kapitän Moritz Müller Experte bei MagentaSport.

Ex-Kapitän Moritz Müller (39) wird bei der kommenden Eishockey-WM in der Schweiz nicht für die DEB-Auswahl auf dem Eis stehen. (Archivfoto) © Pavel Golovkin/AP/dpa

Der 39-Jährige berichtet zusammen mit den Kommentatoren Basti Schwele, Rick Goldmann und Patrick Ehelechner sowie Moderator Sascha Bandermann von den WM-Spielen aus Zürich und Fribourg.

"Für mich war klar, dass ich diese WM in der Schweiz nicht spielen werde. Die familiäre Situation hat es dieses Jahr nicht zugelassen", sagte Müller, der noch keine Aussage über ein mögliches Karriereende getroffen hat.

Sein Vertrag bei den Kölner Haien ist ausgelaufen, offiziell laufen aktuell Gespräche über eine weitere Zusammenarbeit.

Nach einem Gespräch mit Bundestrainer Kreis über eine mögliche WM-Teilnahme des Olympia-Zweiten von 2018 und Vize-Weltmeisters von 2023 vor einigen Wochen hatte der DEB auf eine Entscheidung Müllers gewartet.

Die kam nun in Form einer Mitteilung von MagentaSport, das alle deutschen WM-Spiele live überträgt.

"Nach all den Jahren als Kapitän betrachte ich die MagentaSport-Experten-Rolle schon als anspruchsvolle Aufgabe. Ich bin kein Sprücheklopfer für billige Zitate, aber ich werde meine Analysen und Einschätzungen schon ehrlich und authentisch treffen", sagte Müller, der im Februar bei den Olympischen Winterspielen noch Teil des DEB-Teams war.