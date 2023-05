Eishockey-Team wahrt Viertelfinal-Chance: Erster WM-Sieg gegen Dänen!

Im vierten Spiel gelang dem deutschen Eishockey-Team bei der WM der erste Sieg! © Pavel Golovkin/AP/dpa

Mit dem 6:4 (0:1, 3:1, 3:2) gegen Dänemark am Donnerstag in Tampere hat sich Deutschland die Chance aufs Viertelfinale erhalten. Schon am Freitag (19.20 Uhr/Sport1 und MagentaSport) muss gegen Österreich nun der nächste Erfolg her.

Gegen Dänemark erzielten NHL-Stürmer John-Jason Peterka von den Buffalo Sabres (30. Minute), Alexander Ehl (32.) von der Düsseldorfer EG, Kapitän Moritz Müller (38.) von den Kölner Haien sowie Jonas Müller (56.) die Tore.

Marcel Noebels (59.) und NHL-Stürmer Nico Sturm von den San Jose Sharks (60.) sicherten in der turbulenten Schlussphase die ersten deutschen Punkte bei der Weltmeisterschaft in Finnland und Lettland.

Die ersten drei Spiele gegen die Titel-Mitfavoriten Schweden (0:1), Finnland (3:4) und die USA (2:3) hatte die Auswahl von Bundestrainer Harold Kreis unglücklich verloren. Der Druck ist dadurch nun groß, was am Donnerstag von Beginn an zu spüren war.