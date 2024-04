DEL passt Aufstiegsregeln an! Wird der Sprung in die Eliteliga jetzt einfacher?

Neuss - "Durch die Anpassung des Stadionindex haben in Zukunft deutlich mehr Standorte der DEL2 die Möglichkeit, die Voraussetzungen für den Aufstieg zu schaffen", versuchte DEL-Aufsichtsrats-Vorsitzender Jürgen Arnold am Donnerstag den positiven Teil der neuen, bis 2030 geltenden Reglung zu verkaufen. Aber wird der Aufstieg in die DEL wirklich leichter?