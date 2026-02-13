DEG jagt Goldhelm Mackin von den Eispiraten Crimmitschau

Crimmitschau - Als wäre der Sahnpark, wie in den Hollywood-Spukfilmen, auf einer alten indianischen Grabstätte errichtet. So fühlt es sich zumindest an, wenn man die wöchentlichen Personal-Neuigkeiten bei den Eispiraten Crimmitschau erfährt. Ausfall reiht sich an Ausfall. Auch ein Abgang von Corey Mackin (30) steht im Raum.

Eispiraten-Goldhelm Corey Mackin (30) steht auf der Wunschliste der DEG. © IMAGO/Mario Jahn

Der neueste ist Maxim Trepanier (26), der sich gegen Bad Nauheim am Oberschenkel und Knie verletzte, was sein vorzeitiges Saison-Aus bedeutet. Es ist wie verhext.

Verteidiger-Ass Mirko Sacher (34) und Kapitän Dominic Walsh (36) werden im Endspurt ebenfalls nicht mehr eingreifen können. Das Comeback von Tim Lutz (25) verzögert sich nach Rücksprache mit den Ärzten. Immerhin gibt es auch Lichtblicke.

Robin Veber (22, Adduktoren) könnte am Wochenende zurückkehren. Vinny Saponari (35) arbeitet nach seiner Oberkörperverletzung kontinuierlich am Comeback, und Topscorer Corey Mackin (30) fiebert nach seinem Rippenbruch der Rückkehr entgegen, jetzt, da die drei Wochen Ausfallzeit um sind.

Nach Auskunft von Pressesprecher Aaron Frieß ist ein Einsatz am Freitag in Regensburg und am Sonntag zu Hause gegen die DEG, die mit Sonderzug und mehr als 600 Fans anreisen wird, offen.

Der DEL2-Klub buhlt nach Medienberichten um die Dienste des Crimmitschauer Goldhelms. Die Rheinländer wollen demnach auch mit Ville Järveläinen (32, Rosenheim) und Brett Kemp (25, Bietigheim) aufrüsten.