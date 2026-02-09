Fan-Boykott in Weiden: Eispiraten droht Absturz

Crimmitschau - Und täglich grüßt das Murmeltier! Letztes Jahr um die Zeit hatten sich die Eispiraten , auch wegen der lang anhaltenden Verletzungsprobleme, mit den Play-downs anfreunden müssen.

Die Eispiraten müssen Dienstagabend in Weiden auf ihre Fans verzichten. © imago/osnapix

Diese Saison lief es über weite Strecken zwar erheblich besser und ein direkter Play-off-Einzug schien möglich, bevor nahezu die komplette erste Reihe wegbrach. Am Dienstagabend droht der erstmalige Absturz auf die Abstiegsränge, wenn in Weiden nicht endlich die Trendwende gelingt.



"Wir sind nicht in der Lage, über 60 Minuten das an den Tag zu legen, was es braucht, um Spiele zu gewinnen", zeigte sich Jussi Tuores (36) nach dem Null-Punkte-Wochenende ernüchtert. Freitagabend gegen Rosenheim (2:4) war Crimmitschau sehr lange auf Augenhöhe. Sonntag in Bad Nauheim (2:4) führte die Tuores-Truppe im letzten Drittel 2:1, bevor sie sich von der 50. bis 53. Spielminute drei Gegentore einschenken und dadurch die Butter vom Brot nehmen ließ.

"Wir lassen uns die Tore zu einfach einschenken, während wir uns schwer tun zu treffen", analysiert Tuores. Eine fünfminütige Überzahl in Bad Nauheim im Mittelabschnitt brachte null Ertrag. Zusätzlich schwächte Goalie Kevin Reich (30) die seinen mit einer dummen Strafe, sodass aus fünf effektiv nur drei Minuten wurden.

"In der Umkleide brauchen wir jetzt Jungs, die aufstehen und Führung übernehmen, um der Gruppe zu helfen, dass bei dem kleinen Kader jeder 100 Prozent gibt", fordert Tuores.