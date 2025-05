Deswegen hat sich Play-down-Held Mackin für die Eispiraten entschieden

Corey Mackin (30, v.) brachte in den Play-downs die entscheidenden Prozentpunkte mit. © IMAGO/Mario Jahn

TAG24: Corey, Glückwunsch zur Vertragsverlängerung. Mit welchen Argumenten haben die Eispiraten Sie überzeugt?



Mackin: "Eine sehr gute Frage! Es gab viele gute Gespräche mit Tunkki (Headcoach Jussi Tuores/d. Red.). Ich habe die Arbeit mit dem Trainerstab genossen und bin von ihrem Plan überzeugt. Dasselbe gilt für Ronny Bauer und Jörg Buschmann. Ich sehe, wie viel sie für den Club tun und wie viel Arbeit sie hineinstecken. Das schätze ich. Wenn die Vereinsführung viel investiert, macht es dir als Spieler den Job einfacher."

TAG24: Ganz so einfach haben Sie sich Ihren Job aber auch nicht gemacht, als Sie von Innsbruck mitten in den Abstiegskampf gewechselt sind ...

Mackin: "Der Grund dafür war, dass ich zu einem Team wollte, wo es um etwas geht - Play-offs oder Play-downs. Am Ende wurden es die Play-downs, und ich hoffe, so eine Erfahrung nicht noch mal zu haben. Aber nicht viele bekommen die Chance, ihre Saison mit einem Sieg zu beenden (lacht). Und wie wir während der Serie von unseren Fans unterstützt wurden, lässt mich jetzt schon gespannt sein, wie es dann erst ist, wenn wir in die Play-offs kommen."