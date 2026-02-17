Eispirat Büsing nach Niederlage gegen Düsseldorf: "Wir müssen uns rauskämpfen!"

Crimmitschau - Da wirst narrisch! Kevin Reich (30) kassierte am Sonntag einen Treffer weniger als Düsseldorfs Goalie und dennoch verloren die Eispiraten mit 3:5 .

Ratlos wirkten die Eispiraten am Sonntag. Aber jetzt ist guter Rat teuer. © IMAGO/Mario Jahn

Was irre klingt, war der irren Schlussphase geschuldet, in der Coach Jussi Tuores (36) den eigenen Torhüter beim Stand von 1:2 zog und binnen zwei Minuten fünf (!) Tore fielen.

Besonders fatal in der Crunchtime waren die beiden Gegentore, wo man neben dem zusätzlichen Feldspieler noch eine eigene Überzahl hatte.

Einmal hieß es gar: sechs Crimmitschauer gegen drei Düsseldorfer. "Du hast derzeit einfach die Scheiße am Laufen, was das Empty-net-Tor bei sechs gegen drei widerspiegelt", traf es Justin Büsing (22) auf den Punkt.

Tuores ging sogar noch einen Schritt weiter: "Wir haben am Wochenende in Gleichzahl nicht ein Tor erzielt, obwohl wir genügend Chancen besaßen." Jeder der drei eigenen Treffer fiel in Überzahl.