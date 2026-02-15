Keine Eispiraten-Punkte für Klassenerhalt, aber Füchse leisten Schützenhilfe

Crimmitschau - Das Gute vorweg: Die Eispiraten bleiben dank der Schützenhilfe der Lausitzer Füchse über dem Strich.

Die Tore fielen dieses Wochenende bei den Eispiraten zu billig. © IMAGO / Mario Jahn

Aber noch ein Null-Punkte-Wochenende darf sich die Tuores-Truppe nicht leisten, will sie die Play-downs verhindern. Denn das am Freitag in Regensburg (0:6) war nix! Am Sonntag stimmten Einsatz und Leistung, letztlich herrschte beim 3:5 (0:0, 1:1, 2:4) närrisches Treiben aber nur bei der DEG und deren mehr als 600 mitgereisten Fans.

"Wir dürfen nicht hoffen, dass die anderen verlieren, sondern müssen anfangen Spiele zu gewinnen", sagte Justin Büsing, nach dem hinten heraus wilden Spiel gegen den DEL-Absteiger.

Der Förderlizenzspieler war wie Goldhelm Corey Mackin zum Wochenende zurück in Crimmitschau, was der Offensive mehr Optionen gab. Trotzdem mangelte es an der Durchschlagskraft. Einzig während der Überzahl kurz vor und nach der ersten Drittelpause ging das Fenster auf und Dylan Wruck (21.) traf.