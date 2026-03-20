Eispiraten Crimmitschau: Diese beiden Spieler bleiben

Crimmitschau - Auf der Abschlussparty ließen die Eispiraten am Freitagabend die Katze aus dem Sack. Mirko Sacher (34) und Dylan Wruck (33) haben ihre auslaufenden Verträge um jeweils ein Jahr verlängert - zwei ganz wichtige Entscheidungen.

Dylan Wruck (33) bleibt mit seiner Tochter in Crimmitschau. © Andreas Kretschel

"Mit Dylan und Mirko konnten wir zwei absolute Leistungsträger am Standort halten. Sie sind beide ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft für die nächste Saison", erklärt Teammanager Ronny Bauer.

Mit Wruck bleibt einer der wichtigsten Offensivakteure im Team. Der deutsch-kanadische Angreifer war in der abgelaufenen Saison zweitbester Scorer hinter Corey Mackin (30) und überzeugte in 49 Partien mit starken 52 Punkten (18 Tore/34 Vorlagen).

Sacher geht in seine dritte Saison im Sahnpark. Der Verteidiger, der vor zwei Jahren aus Augsburg verpflichtet wurde, entwickelte sich schnell zu einer wichtigen Stütze im Defensivverbund.