"Ich freue mich riesig, jetzt ein Teil der Eispiraten Crimmitschau zu sein": Quaas kommt vom Rhein an die Pleiße
Crimmitschau - Wechsel von den Eispiraten zur Düsseldorfer EG sind in der jüngeren Vergangenheit zur Standardprozedur geworden. Max Balinson (29), Colin Smith (32) und jüngst Goldhelm Corey Mackin (31) gingen diesen Weg. Dass es auch umgekehrt geht, beweist der Transfer von Verteidiger Emil Quaas (29) vom Rhein an die Pleiße.
"Mit Emil gewinnen wir einen Verteidiger im besten Alter. Er ist sehr gut ausgebildet und wird bei uns eine tragende Rolle übernehmen", meint Ronny Bauer zum 29-Jährigen.
Der Linksschütze stand unter anderem für Red Bull München, den ERC Ingolstadt sowie die Iserlohn Roosters auf dem Eis und absolvierte in neun Spielzeiten 292 DEL-Partien, in denen ihm sechs Tore und 25 Vorlagen gelangen.
Zur abgelaufenen Saison wechselte Quaas zur Düsseldorfer EG, wo er in 40 Partien zum Einsatz kam und mit einem Plus-Minus-Wert von plus acht die zweitbeste Bilanz bei den Rheinländern vorzuweisen hatte.
"Ich freue mich riesig, jetzt ein Teil der Eispiraten Crimmitschau zu sein! Der Wechsel ist eine bewusste Entscheidung, ich glaube an den Weg des Clubs und will hier Verantwortung übernehmen. Ich will mit Leistung vorangehen, in allen Situationen verlässlich sein und mit den kleinen, entscheidenden Plays den Unterschied machen", sagt Quaas.
Titelfoto: IMAGO / Maximilian Koch