Eispiraten-Leihspieler Fuchs bleibt in Crimmitschau
Crimmitschau - Die Eispiraten haben Leihspieler Finn Fuchs (22) fest vom Schweizer Zweitligisten Chur verpflichtet.
Fuchs absolvierte in der abgelaufenen Spielzeit sechs Partien für die Eispiraten, wobei er auch in der Top-Reihe neben Adam McCormick (25) zum Einsatz kam.
Während McCormick sehr offensiv veranlagt ist, besitzt der Deutsch-Schweizer seine Stärken vor allem im eigenen Drittel.
"Finn hat durch seine einfache, körperbetonte Art zu überzeugen gewusst", erklärt Teammanager Ronny Bauer. Den Verteidiger freute es, dass "Crimmitschau von Anfang an viel Interesse gezeigt hat".
Vor allem mit Coach Jussi Tuores (37) hatte er "einige Gespräche. Mir gefällt es hier sehr - ich war positiv überrascht vom Team und den Fans. Deshalb war die Entscheidung für mich nicht allzu schwer".
Titelfoto: Thomas Heide