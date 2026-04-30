Eispiraten-Leihspieler Fuchs bleibt in Crimmitschau

Crimmitschau - Die Eispiraten haben Leihspieler Finn Fuchs (22) fest vom Schweizer Zweitligisten Chur verpflichtet.

Verteidiger Finn Fuchs (22, M.) erspielte sich einen Vertrag beim ETC. © Thomas Heide

Fuchs absolvierte in der abgelaufenen Spielzeit sechs Partien für die Eispiraten, wobei er auch in der Top-Reihe neben Adam McCormick (25) zum Einsatz kam.

Während McCormick sehr offensiv veranlagt ist, besitzt der Deutsch-Schweizer seine Stärken vor allem im eigenen Drittel.

"Finn hat durch seine einfache, körperbetonte Art zu überzeugen gewusst", erklärt Teammanager Ronny Bauer. Den Verteidiger freute es, dass "Crimmitschau von Anfang an viel Interesse gezeigt hat".