Nächstes Eispiraten-Heimspiel mit über 1800 Einsatzkräften

Crimmitschau - Kann der Ausfall von Goldhelm Corey Mackin (30) kompensiert werden? Die Antwort darauf können die Eispiraten am Freitagabend bei DEL2-Primus Krefeld Pinguine und vielmehr noch am Sonntag gegen das Kellerkind die Wölfe Freiburg liefern. Dort sind auch 1800 Einsatzkräfte mit am Start.

Goalie Kevin Reich (30, l.) und Mario Scalzo (41, M.) sind wieder fit und können am Freitag und am Sonntag spielen. © IMAGO/Mario Jahn

Positiv: Mit der Rückkehr von Louis Brune (25), Robin Veber (22) und vielleicht auch Ladislav Zikmund (30) sind die offensiven Optionen deutlich größer geworden als Dienstagabend gegen Ravensburg.

Dazu wird auch Abwehr-Routinier Mario Scalzo (41) zurückerwartet und Kevin Reich (30) nach überstandenen Hüftproblemen zwischen die Pfosten rücken.

Backup Christian Schneider (26), der gegen die Towerstars stark hielt, soll dagegen eine Pause erhalten, da er wegen einer Muskelverletzung zuletzt fitgespritzt werden musste.

"Ich freue mich sehr, Freitag und Sonntag wieder zu spielen, habe geschaut, dass ich meine kleinen Blessuren in den Griff bekomme, wieder fit werde und der Mannschaft endlich wieder helfen kann", ist Reich heiß wie Frittenfett.