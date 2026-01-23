Nächstes Eispiraten-Heimspiel mit über 1800 Einsatzkräften
Crimmitschau - Kann der Ausfall von Goldhelm Corey Mackin (30) kompensiert werden? Die Antwort darauf können die Eispiraten am Freitagabend bei DEL2-Primus Krefeld Pinguine und vielmehr noch am Sonntag gegen das Kellerkind die Wölfe Freiburg liefern. Dort sind auch 1800 Einsatzkräfte mit am Start.
Positiv: Mit der Rückkehr von Louis Brune (25), Robin Veber (22) und vielleicht auch Ladislav Zikmund (30) sind die offensiven Optionen deutlich größer geworden als Dienstagabend gegen Ravensburg.
Dazu wird auch Abwehr-Routinier Mario Scalzo (41) zurückerwartet und Kevin Reich (30) nach überstandenen Hüftproblemen zwischen die Pfosten rücken.
Backup Christian Schneider (26), der gegen die Towerstars stark hielt, soll dagegen eine Pause erhalten, da er wegen einer Muskelverletzung zuletzt fitgespritzt werden musste.
"Ich freue mich sehr, Freitag und Sonntag wieder zu spielen, habe geschaut, dass ich meine kleinen Blessuren in den Griff bekomme, wieder fit werde und der Mannschaft endlich wieder helfen kann", ist Reich heiß wie Frittenfett.
Großer Blaulichttag lockt mit günstigem Eintritt
"Krefeld ist die stärkste und konstanteste Mannschaft. Wir müssen kompakt stehen und geduldig bleiben. Gegen Freiburg werden wir mehr Scheibenanteil haben, müssen aber das gleiche Gesicht zeigen: hinten kompakt und über die Defensive kommen", sagt der Goalie.
Gegen die Breisgauer soll der zweite Heimsieg in Serie eingefahren werden - und das vor großer Kulisse. Im Sahnpark steigt der vierte Blaulichttag mit ermäßigtem Eintritt für Einsatzkräfte.
Wie Pressesprecher Aaron Frieß TAG24 bestätigte, sind bereits 1800 Tickets zum symbolischen Preis von einem Euro verkauft worden, was einem neuen Rekord für dieses Event entspricht.
Reich: "Da freue ich mich schon darauf. Es ist wichtig, die Anerkennung und Wertschätzung den Einsatzkräften gegenüber wiederzugeben."
Titelfoto: Andreas Kretschel