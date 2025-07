McGauley wechselt zu den Eispiraten: Kanadier kennt die DEL2 bereits

Von der norwegischen Hauptstadt in den Sahnpark: Tim McGauley (30, v.) stürmt in der kommenden Saison für Crimmitschau. © IMAGO/Terje Pedersen

"Das Gesamtpaket von Tim, sowohl offensiv als auch defensiv, hat uns überzeugt. Zudem ist er stark am Bully", sagt Teammanager Ronny Bauer.

McGauley stammt aus einer eishockeyverrückten Familie, denn seine drei Brüder und drei Schwestern jagten ebenfalls aktiv der Hartgummischeibe hinterher.

Er selbst ließ erstmals so richtig zwischen 2016 und 2020 aufhorchen, als ihm in der ECHL in 182 Einsätzen beachtliche 55 Tore und 92 Assists gelangen. In 47 AHL-Partien kamen weitere drei Tore und neun Vorlagen hinzu.

Über Stjernen Hockey in Norwegen und Innsbruck kam der Linksschütze 2022 zum ERC Ingolstadt, wo ihm in 17 DEL-Partien zwei Tore und zwei Assists gelangen.