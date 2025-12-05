Eispiraten heute mit Trepanier und im Retro-Look gegen Landshut!

Crimmitschau - Eigentlich waren sich die Eispiraten mit Rihards Marenis (32) einig, wollten den Letten zurück in den Sahnpark holen, um ihre Verletzungssorgen zu lindern. Der Deal scheiterte an der Ablöseforderung seines aktuellen lettischen Teams Zemgale.

Rihards Marenis (32) kommt doch nicht zu den Eispiraten. © imago/Bildbyran

Kurzerhand disponierten die Verantwortlichen um und vergaben die fünfte Kontingentstelle an Maxim Trepanier (26), der eine Woche nach der Verpflichtung heute Abend daheim gegen Landshut sein Debüt geben soll.

"Ich möchte vor allem offensive Akzente setzen. Ich bin ein schneller Stürmer und kann Spielzüge kreieren, schnelle Angriffe einleiten und im letzten Drittel für Gefahr sorgen. Ich werde versuchen, meine Stärken so gut es geht einzubringen", sagt der 26-jährige Kanadier, dessen Frau Audrey ihn nach Crimmitschau begleitet hat.

Am Freitagabend gibt's den ersten Vorgeschmack vom Sahnpark-Feeling. Und da heißt es nicht nur wegen der Wetterprognose, sich warm anzuziehen - erst recht für Aufstiegsaspirant EV Landshut.

Trepanier: "Ich habe viele gute Dinge über die Fans hier gehört und bin sehr aufgeregt, vor ihnen zu spielen. Hoffentlich können wir am Freitagabend einen großen Sieg einfahren."

Zumal es ein ganz besonderer Abend ist. Die Eispiraten zelebrieren ihren "Retro-Day", eine Hommage an die Saison 1999/2000, in der die Westsachsen die Oberliga Süd gewannen.