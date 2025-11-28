Von Ungarn nach Crimmitschau: Eispiraten verpflichtet neuen Spieler

Crimmitschau - Die Eispiraten sind am Freitag ein weiteres Mal auf dem Transfermarkt aktiv geworden, um, wie beabsichtigt, ihren fünften Importspieler zu verpflichten. Maxim Trépanier (26) wechselt vom ungarischen Hauptstadtclub Ferencvaros Budapest in den Sahnpark.

Soll so oft wie möglich im Piraten-Outfit jubeln: Neuzugang Maxim Trépanier (26). © IMAGO/GEPA pictures

"Wir haben einen offensiven Stürmer für den Ausfall von Ladislav gesucht und sind mit Maxim fündig geworden. Er ist jung und hungrig, möchte zeigen was in ihm steckt und wird unserer Offensive noch mehr Durchschlagskraft geben", sagt Teammanager Ronny Bauer über den 26-jährigen Kanadier.

Trépanier gilt als schnell, wendig und offensivstark. Er kann als Flügelspieler auf beiden Seiten eingesetzt werden, was für seine Flexibilität spricht. Als weitere Stärke wird der Einsatz in den Special Teams im Powerplay gesehen, wo der technisch versierte Kanadier für Gefahr sorgen soll.

Und dass er weiß, wo die Kiste steht, unterstrich der Nordamerikaner unter anderem letzte Saison beim dänischen Erstligisten Herlev Eagles, für den er in 43 Partien je 25 Tore und Vorlagen erzielte, womit er zu den zehn besten Scorern der Liga zählte.

"Ich freue mich riesig darauf, für den Rest der Saison Teil des Teams zu sein. Ich habe viel Gutes über die Fans und den Club gehört und bin begeistert, bald vor dieser tollen Atmosphäre spielen zu dürfen", erklärt Trépanier.