Düsseldorfer EG zu Gast in Crimmitschau! Stadionsprecher: "Erleben, wo sie gelandet sind"

Crimmitschau - "Es ist das erste Pflichtspiel der Düsseldorfer EG im Sahnpark – ein historischer Moment für unseren Standort", meint Aaron Frieß, Sprecher von den Eispiraten , vor dem Heimspiel am Freitag gegen den DEL-Absteiger. TAG24 hat sich vorab bei den Crimmitschauern umgehört. Der einhellige Tenor: Alle fiebern dem Duell entgegen - na ja, fast alle.

Im Sahnpark kann es ungemütlich werden. © Andreas Kretschel

"Ich sehe es nicht als ein besonderes Spiel an, aber freue mich die DEG im Sahnpark zu begrüßen", gibt sich Ronny Bauer betont gelassen. Der Manager und Gesellschafter sagt, dass es mit der Einführung von Auf- und Abstieg das Ziel gewesen sei, die DEL2 attraktiver zu machen und es den Clubs aus der DEL zu ermöglichen, sich zu konsolidieren. "Ich erwarte ein enges, hart geführtes Spiel und wünsche mir das bessere Ende für uns", sagt Bauer.

Damit dem am Ende so ist, müssen zwei Leute auf jeden Fall wieder mit ihr Bestes geben. Der eine ist Stadionsprecher Patrick Kafka, der die Meute, egal wie der Gegner heißt, mit seiner energischen Art und Weise einpeitscht.

"Wer hätte gedacht, dass wir mal gegen die DEG, eines der Gründungsmitglieder der DEL, spielen. Das ist was ganz Besonderes, erst recht, seit es den DEB-Pokal nicht mehr gibt, wo man mal auf eines der größeren Teams getroffen ist. Düsseldorf erlebt jetzt mal, wo sie 'gelandet' sind. Bei den Außentemperaturen ist es im Sahnpark nicht ganz so angenehm, wie in einer geschlossenen Eishalle", schmunzelt "Piet".